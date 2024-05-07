Потужні спалахи сталися на Сонці цими вихідними, і перші наслідки вже вдарили по Землі

Починаючи з кінця доби 4 травня й аж до обіду 5 травня на Сонці сталося кілька найпотужніших спалахів, які може мати наша зоря. І хоча не всі вони були спрямовані точно на Землю, кожен із цих космічних вибухів був локалізований таким чином, щоб мати помітний ефект на планеті.

Згідно з даними спостережень, два сильні спалахи класу M відбулися о 22:23 та 23:28 4 травня. Після цього ще один сильний спалах класу M відбувся на самому початку 5 травня – за 6 хвилин після півночі. З 5:47 до 6:07 ранку сонячні телескопи спостерігали за великим спалахом потужнішого X-класу. Спалах такої ж сили стався об 11:41 і тривав до 12:16, викидаючи плазму в космос. Після цього ще чотири спалахи M-класу відбувалися з 14:33 до 20:06.

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Наслідки

Вчені звітують, що найбільші вибухи X-класу породжені скупченням сонячних плям AR 3663. Кожен спалах спричиняв радіозатемнення та перешкоди тут, на Землі, у різних її частинах. Корональні викиди маси подорожують крізь космос повільніше, ніж світло та інше випромінювання, тому прибудуть до нас у проміжку до 5 днів після події, залежно від швидкості потоку.

Ось один зі спалахів X-класу, що сталися 5 травня:

Але нам може й пощастити. Річ у тім, що знімки показують спалахи, спрямовані дещо вбік від нас. Тож Метеорологічна служба Великої Британії каже, що викиди були "неочевидними". На жаль, наша технологія коронографії не може сказати, наскільки велика ймовірність того, що край якогось зі спалахів накриє Землю, тож нам лишається лише чекати.

Зараз на стороні Сонця, зверненій до Землі, перебуває дев'ять скупчень сонячних плям, які поєднують понад 150 окремих сонячних плям. Однак AR 3663, схоже, є найактивнішою. Вона з'явилася 30 квітня і на сьогодні випустила 14 спалахів класу M і три спалахи класу X – це найпотужніші спалахи, які може виробляти наша зоря. Вчені прогнозують, що в цьому регіоні з'явиться ще більше спалахів М-класу і, можливо, ще один або два Х-класу, перш ніж він повернеться до іншого боку Сонця, зверненого від Землі.



Сонячні плями на ближньому до Землі боці Сонця. Група AR 3663 знаходиться праворуч зверху / Фото NASA

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Плями, спалахи та викиди

Сонячні спалахи — це видовищні виверження плазми на поверхні Сонця, що відбуваються внаслідок розриву і відновлення ліній магнітного поля над сонячними плямами, де магнітне поле тимчасово стає сильнішим. Спалахи рентгенівського та ультрафіолетового світла, пов'язані з цими вибухами, можуть пронизувати іоносферу Землі з боку, освітленого Сонцем, спричиняючи тимчасове відключення радіозв'язку.

Іноді сонячний спалах супроводжується CME. Це величезний викид плазми і магнітного поля з Сонця, що вивергається в космос. Ці виверження іноді досягають Землі, хоча їм потрібно трохи більше часу, щоб дістатися сюди, оскільки плазма рухається дещо повільніше, ніж світло.

Однак, коли вони досягають Землі, наслідки — відомі як геомагнітна буря — значно глибші. Коли CME досягає Землі, вона вдаряється в магнітосферу планети. Це спричиняє електричні струми, які можуть протікати через електромережі, викликаючи коливання і відключення електроенергії. Струми, що генеруються на низькій навколоземній орбіті, можуть негативно впливати на супутники, а також на радіо та навігаційні сигнали.

Але найкраща частина — це полярне сяйво. Взаємодія між сонячними частинками, магнітосферою та атмосферою Землі створює красиве сяйво в нічному небі навколо полюсів (удень теж, просто його не видно через надто яскраве сонячне світло).

Наразі не прогнозуються геомагнітні бурі, пов'язані з двома спалахами 5 травня, але є геомагнітні бурі, які ось-ось мають вдарити по Землі від попереднього спалаху на Сонці.

3 травня група плям AR 3663 викинула спалах класу X, тож сьогодні або завтра очікується помірна геомагнітна буря, яка спричинить згасання радіосигналів на високих широтах.

Оскільки AR 3663 зараз обертається в напрямку від Землі, будь-які інші спалахи найближчими днями, ймовірно, матимуть набагато менший ефект, навіть для спалахів X-класу.