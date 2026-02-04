Нові спалахи на Сонці продовжують впливати на земні технології

Початок лютого ознаменувався різким сплеском сонячної активності. За лічені години Сонце випустило кілька надпотужних спалахів, здатних впливати на роботу радіозв’язку, навігаційних систем і супутників. У центрі уваги опинилася гігантська група плям, яка нещодавно повернулася обличчям до Землі.

Чому серія спалахів класу X викликала занепокоєння?

Для початку нагадаємо, що протягом 1 та 2 лютого Сонце спрямувало у бік Землі одразу чотири спалахи найвищого енергетичного класу X. Перший з них, рівня X1.0, стався 1 лютого, а вже за дванадцять годин послідував значно потужніший X8.1 – найбільший з жовтня 2024 року і один із найсильніших за всю історію спостережень. Крім того, з'явилося понад п'ятнадцять менш потужних спалахів на рівні M. Активність не вщухла й наступного дня: 2 лютого було зафіксовано ще два спалахи – X2.8 та X1.6, пише 24 Канал.

Дивіться також Сонце випустило третій найпотужніший спалах за 6 років – чи загрожує Землі магнітна буря

Уже наприкінці доби третього лютого активна область AR4366 додала до цього списку новий спалах X1.5 і серію з семи спалахів класу M. Увесь цей час рівень рентгенівського випромінювання залишається підвищеним, що є нетиповим навіть для піку сонячного циклу.

За словами науковців, коли світло від сонячного спалаху досягає верхніх шарів атмосфери Землі, воно іонізує гази в іоносфері. Це тимчасово блокує поширення радіохвиль на освітленій Сонцем стороні планети. Саме тому спалахи цього тижня вже спричинили короткочасні радіоблекаути та перебої з високочастотним зв’язком і супутниковою навігацією.

Фахівці Європейського космічного агентства зазначають, що самі супутники не зазнали фізичних ушкоджень, однак проходження сигналів крізь верхню атмосферу було порушене. Це вплинуло на роботу GPS, супутникового зв’язку та авіаційних радіосистем.

Чи були викиди плазми?

Важливо відрізняти сонячні спалахи від корональних викидів маси. Спалахи – це переважно імпульси електромагнітного випромінювання, тоді як корональні викиди являють собою хмари зарядженої плазми, тобто самої матерії Сонця, яка викидається в космічний простір.

Лише один із недавніх потужних спалахів, X8.1, супроводжувався корональним викидом, але він був спрямований переважно у північно-східному напрямку від Сонця й був дуже слабким. Земля, ймовірно, не відчує наслідків або отримає лише дуже легкий удар на початку 5 лютого. Чому так? Річ у тім, що магнітне поле області 4366 виявилося настільки потужним, що фактично "замкнуло" плазму в клітку, запобігаючи повноцінним викидам корональної маси.

За оцінкою вчених, значних наслідків для енергосистем чи супутникових мереж наразі не очікується.

Полярні сяйва, якщо вони й будуть, траплятимуться лише далеко на півночі планети.

Що відомо про плями на Сонці?

За останні дні AR4366 перетворилися на складний кластер гігантських розмірів і протягом усього тижня будуть спрямовані у бік Землі. Моделі ESA оцінюють імовірність нового спалаху класу X приблизно у 30 відсотків – це один із найвищих показників за поточний сонячний цикл.



Велика чорна область угорі ліворуч – це і є AR4366. Плями більш ніж у десять разів ширші за Землю / Фото Eduardo Schaberger Poupeau від 2 лютого 2026 року

Хоча цього разу серія спалахів поки що обмежується перебоями зв’язку і навігації, науковці нагадують, що потужний корональний викид, спрямований прямо на Землю, здатен серйозно скоротити термін служби супутників, викликати геомагнітні бурі та навіть пошкодити електромережі. Саме тому за поведінкою AR4366 зараз стежать особливо уважно.