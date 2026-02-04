Почему серия вспышек класса X вызвала беспокойство?

Для начала напомним, что в течение 1 и 2 февраля Солнце направило в сторону Земли сразу четыре вспышки высокого энергетического класса X. Первая из них, уровня X1.0, произошла 1 февраля, а уже через двенадцать часов последовала значительно более мощная X8.1 – крупнейшая с октября 2024 года и одна из самых сильных за всю историю наблюдений. Кроме того, появилось более пятнадцати менее мощных вспышек на уровне M. Активность не утихла и на следующий день: 2 февраля было зафиксировано еще две вспышки – X2.8 и X1.6, пишет 24 Канал.

Смотрите также Солнце выпустило третью самую мощную вспышку за 6 лет – грозит ли Земле магнитная буря

Уже в конце суток третьего февраля активная область AR4366 добавила к этому списку новую вспышку X1.5 и серию из семи вспышек класса M. Все это время уровень рентгеновского излучения остается повышенным, что является нетипичным даже для пика солнечного цикла.

По словам ученых, когда свет от солнечной вспышки достигает верхних слоев атмосферы Земли, он ионизирует газы в ионосфере. Это временно блокирует распространение радиоволн на освещенной Солнцем стороне планеты. Именно поэтому вспышки на этой неделе уже вызвали кратковременные радиоблекауты и перебои с высокочастотной связью и спутниковой навигацией.

Специалисты Европейского космического агентства отмечают, что сами спутники не получили физических повреждений, однако прохождение сигналов сквозь верхнюю атмосферу было нарушено. Это повлияло на работу GPS, спутниковой связи и авиационных радиосистем.

Были ли выбросы плазмы?

Важно отличать солнечные вспышки от корональных выбросов массы. Вспышки – это преимущественно импульсы электромагнитного излучения, тогда как корональные выбросы представляют собой облака заряженной плазмы, то есть самой материи Солнца, которая выбрасывается в космическое пространство.

Лишь одна из недавних мощных вспышек, X8.1, сопровождалась корональным выбросом, но он был направлен преимущественно в северо-восточном направлении от Солнца и был очень слабым. Земля, вероятно, не почувствует последствий или получит лишь очень легкий удар в начале 5 февраля. Почему так? Дело в том, что магнитное поле области 4366 оказалось настолько мощным, что фактически "замкнуло" плазму в клетку, предотвращая полноценные выбросы корональной массы.

По оценке ученых, значительных последствий для энергосистем или спутниковых сетей пока не ожидается.

Полярные сияния, если они и будут, случаться только далеко на севере планеты.

Что известно о пятнах на Солнце?

За последние дни AR4366 превратились в сложный кластер гигантских размеров и в течение всей недели будут направлены в сторону Земли. Модели ESA оценивают вероятность новой вспышки класса X примерно в 30 процентов – это один из самых высоких показателей за текущий солнечный цикл.



Большая черная область вверху слева – это и есть AR4366. Пятна более чем в десять раз шире Земли / Фото Eduardo Schaberger Poupeau от 2 февраля 2026 года

Хотя на этот раз серия вспышек пока ограничивается перебоями связи и навигации, ученые напоминают, что мощный корональный выброс, направленный прямо на Землю, способен серьезно сократить срок службы спутников, вызвать геомагнитные бури и даже повредить электросети. Именно поэтому за поведением AR4366 сейчас следят особенно внимательно.