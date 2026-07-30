SpaceX відправляє в космос таємничий супутник-шпигун

SpaceX готує новий запуск, який приверне увагу не лише фанатів космосу, а й військових аналітиків. Ракета Falcon 9 має вивести на орбіту секретний вантаж для американської розвідки, що стане частиною глобальної мережі спостереження за планетою.

Таємничий вантаж прямує на орбіту

Компанія SpaceX планує здійснити запуск секретної розвідувальної місії для уряду США 30 липня. Ракета-носій Falcon 9 стартуватиме зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді вранці. Про це пише видання Space.com. Пряма трансляція розпочалася о 9:58.

Місія отримала кодову назву NROL-95 і виконується на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO). 44-хвилинне вікно для запуску відкрилося о 2:37 за східним часом (09:37 в Україні). Сама компанія SpaceX орієнтується на час 3:09 (10:09 в Україні), що припадає на другу половину цього проміжку.

Попри секретність місії, відомство традиційно представило офіційну емблему, на якій зображений тхір на тлі нічного неба з написом "Ми чемпіони".



Емблема місії NROL-95 / Зображення SpaceX

Тхір, спритна істота, втілює спритність і стійкість – ключові риси для дослідження. Його впевнена посмішка та яскраві очі відображають дух перемоги в царині, де рішучість зустрічається з пригодами,

– прокоментували офіційні представники Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Цей запуск стане вже четвертою місією для розвідки США у 2026 році. Попередні три старти відбулися в січні, травні та червні з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Усі вони також використовували ракети Falcon 9. Ці місії присвятили розбудові так званої розгалуженої архітектури сузір'я NRO. Вона складатиметься з сотень відносно невеликих і економічно вигідних розвідувальних апаратів на навколоземній орбіті.

Про технічні характеристики самого супутника NROL-95 інформації майже немає, оскільки NRO не розкриває деталі про корисне навантаження або конкретні завдання своїх апаратів. Проте відомо, що після виконання своєї частини роботи перший ступінь ракети Falcon 9 має повернутися на Землю. Приземлення планують на майданчику мису Канаверал приблизно через 8,5 хвилини після старту. Це буде вже сьомий політ для саме цього прискорювача.

Трансляція події вже почалася.

Falcon 9 запускає таємничий вантаж на орбіту: дивіться прямий ефір