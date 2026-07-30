Таємничий вантаж прямує на орбіту

Компанія SpaceX планує здійснити запуск секретної розвідувальної місії для уряду США 30 липня. Ракета-носій Falcon 9 стартуватиме зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді вранці. Про це пише видання Space.com. Пряма трансляція розпочалася о 9:58.

Місія отримала кодову назву NROL-95 і виконується на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO). 44-хвилинне вікно для запуску відкрилося о 2:37 за східним часом (09:37 в Україні). Сама компанія SpaceX орієнтується на час 3:09 (10:09 в Україні), що припадає на другу половину цього проміжку.

Попри секретність місії, відомство традиційно представило офіційну емблему, на якій зображений тхір на тлі нічного неба з написом "Ми чемпіони".



Емблема місії NROL-95 / Зображення SpaceX

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Тхір, спритна істота, втілює спритність і стійкість – ключові риси для дослідження. Його впевнена посмішка та яскраві очі відображають дух перемоги в царині, де рішучість зустрічається з пригодами,

– прокоментували офіційні представники Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Цей запуск стане вже четвертою місією для розвідки США у 2026 році. Попередні три старти відбулися в січні, травні та червні з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Усі вони також використовували ракети Falcon 9. Ці місії присвятили розбудові так званої розгалуженої архітектури сузір'я NRO. Вона складатиметься з сотень відносно невеликих і економічно вигідних розвідувальних апаратів на навколоземній орбіті.

Про технічні характеристики самого супутника NROL-95 інформації майже немає, оскільки NRO не розкриває деталі про корисне навантаження або конкретні завдання своїх апаратів. Проте відомо, що після виконання своєї частини роботи перший ступінь ракети Falcon 9 має повернутися на Землю. Приземлення планують на майданчику мису Канаверал приблизно через 8,5 хвилини після старту. Це буде вже сьомий політ для саме цього прискорювача.

Трансляція події вже почалася.

Falcon 9 запускає таємничий вантаж на орбіту: дивіться прямий ефір