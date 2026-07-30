Загадочный груз направляется на орбиту

Компания SpaceX планирует осуществить запуск секретной разведывательной миссии для правительства США 30 июля. Ракета-носитель Falcon 9 стартует с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде утром. Об этом пишет издание Space.com. Прямая трансляция началась в 9:58.

Миссия получила кодовое название NROL-95 и выполняется по заказу Национального управления военно-космической разведки США (NRO). 44-минутное окно для запуска открылось в 2:37 по восточному времени (09:37 в Украине). Сама компания SpaceX ориентируется на время 3:09 (10:09 в Украине), что приходится на вторую половину этого интервала.

Несмотря на секретность миссии, ведомство традиционно представило официальный логотип, на котором изображена хорька на фоне ночного неба с надписью "Мы – чемпионы".



Эмблема миссии NROL-95 / Изображение SpaceX

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Хорь, ловкое существо, олицетворяет ловкость и стойкость – ключевые качества для исследования. Его уверенная улыбка и яркие глаза отражают дух победы в сфере, где решительность встречается с приключениями,

– прокомментировали официальные представители Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Этот запуск станет уже четвертой миссией разведывательных служб США в 2026 году. Предыдущие три запуска состоялись в январе, мае и июне с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Все они также использовали ракеты Falcon 9. Эти миссии были посвящены развитию так называемой разветвленной архитектуры созвездия NRO. Она будет состоять из сотен относительно небольших и экономически выгодных разведывательных аппаратов на околоземной орбите.

О технических характеристиках самого спутника NROL-95 информации почти нет, поскольку NRO не раскрывает подробностей о полезной нагрузке или конкретных задачах своих аппаратов. Однако известно, что после выполнения своей части работы первая ступень ракеты Falcon 9 должна вернуться на Землю. Приземление планируется на площадке мыса Канаверал примерно через 8,5 минуты после старта. Это будет уже седьмой полет именно для этого ускорителя.

Трансляция события уже началась.

Falcon 9 запускает загадочный груз на орбиту: смотрите прямую трансляцию