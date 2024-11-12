SpaceX хоче розгорнути Starlink навколо Марса

Ми вже маємо досить багато прикладів того, як працюватиме зв'язок на Місяці. Але тепер черга доходить до Марса, який буде наступним у черзі на колонізацію. NASA вже розглядає пропозиції від приватного сектору, і однією з таких, як з'ясувалося, є Starlink від SpaceX.

Як це буде

SpaceX уже запустила тисячі супутників на орбіту Землі, а тепер вивчає аналогічні плани для Марса. Компанія пропонує так само створити ціле сузір'я апаратів, названих "Marslink", покладаючись на вже наявний досвід, щоб забезпечити майбутніх колоністів якісним зв'язком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Під час нещодавнього засідання аналітиків з Програми дослідження Марса, презентація NASA проілюструвала три різні пропозиції щодо створення мереж зв'язку на орбіті Марса. Пропозиції включали створення сузір'я Starlink, або "декількох супутників SpaceX, розміщених на орбіті Марса, щоб забезпечити повну видимість і сумісність наземних і орбітальних засобів".

Презентація NASA включала також пропозиції від Blue Origin і Lockheed Martin.

У рамках запропонованого плану ретрансляційної мережі навколо Марса Blue Origin пропонує використовувати свій орбітальний буксир Blue Ring, який призначений для забезпечення хостингу, транспортування, дозаправки кораблів на орбіті, передачі даних і логістики, а також космічних хмарних обчислень. Компанія готується до тестування Blue Ring у рамках місії DarkSky-1 (DS-1), яка фінансується підрозділом оборонних інновацій Пентагону. Точна дата запуску ще не визначена.

Для своєї пропозиції Lockheed Martin пропонує використовувати MAVEN (скорочення від Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Космічний апарат NASA, побудований компанією Lockheed Martin, був запущений у 2013 році для вивчення втрат атмосфери Марса. Для полегшення зв'язку космічний апарат MAVEN буде переведений на орбіту зв'язку і працюватиме подібно до мережі радіоантен Deep Space Network.

Презентація показує, що NASA планує значною мірою покладатися на комерційних партнерів у майбутньому дослідженні Марса, сподіваючись, що приватні компанії допоможуть агентству встановити стійку, довгострокову людську присутність на Червоній планеті.

NASA також працює над розробкою власного лазерного зв'язку для далекого космосу, експериментуючи з оптичними системами зв'язку, які можуть передавати дані за допомогою фотонів світла. Дістатися до Марса — це лише половина справи, справжній виклик полягає у створенні інфраструктури, яка зможе підтримати майбутні людські місії.