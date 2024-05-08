NASA довіряє керівництву SpaceX, попри суперечливу репутацію Ілона Маска

Директор NASA Білл Нельсон висловив повну довіру агентства до SpaceX, навіть з огляду на участь та неоднозначні заяви й дії глави компанії Ілона Маска. А все тому, що SpaceX, окрім нього також керує інша людина, на яку покладається американське космічне відомство.

Перш за все NASA цінує партнерство зі SpaceX завдяки вмілому керівництву директорки Гвінн Шотвелл. Саме її роль згладжує занепокоєння навколо інших бізнесів Ілона Маска та його одіозної персони.

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Білл Нельсон наголосив на важливості співпраці і навіть залежності NASA від SpaceX в деяких аспектах (ймовірно мається на увазі розробка Starship для програми Artemis, ред.). Він зауважив, що роль Гвінн Шотвелл в управлінні операціями SpaceX є ключовою.

Впевненість Нельсона в лідерських якостях Шотвелл сягає корінням у попередні дискусії навколо придбання Маском компанії Twitter. Він розповів про розмову з Шотвелл, в якій просив запевнити його, що участь Маска в Twitter не порушить роботу SpaceX. Запевнення Шотвелл, що інші підприємства Маска не вплинуть на SpaceX, зменшило побоювання Нельсона.

Річ у тім, що Білл Нельсон раніше був скептично налаштований щодо Маска та SpaceX. Це було ще за часів його перебування на посаді сенатора. Про це згадує у своїх мемуарах "Втеча від гравітації: Моє прагнення трансформувати NASA і запустити нову космічну еру" колишня заступниця директора Лорі Гарвер. Попри цю історію, думка Нельсона еволюціонувала, що свідчить про пом'якшення його публічної позиції щодо Маска.

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Підтримка Нельсоном SpaceX залишається непохитною, хоч і проблиски його попередніх застережень акцентують на складності партнерства NASA з космічною компанією. Втім, цей випадок дає зрозуміти, що успіх SpaceX не в останню чергу залежить від її генеральної директорки, а не одіозного власника, який, сьогодні, здається, все більше занурюється в скандали та приймає суперечливі рішення.