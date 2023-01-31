SpaceX та NASA підготували план порятунку астронавтів під час надзвичайних ситуаціях у космосі

Негерметичність космічного корабля "Союз" викликала занепокоєння щодо безпеки астронавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Враховуючи поточний стан космічного корабля "Союз", пристикованого до МКС, NASA та SpaceX підготували план з евакуації, який передбачає використання космічного корабля Crew Dragon.

Щоб мати можливість вирішити потенційні проблеми самостійно не покладаючись на "Роскосмос", у NASA оголосили, що для транспортування додаткових членів екіпажу на Землю в екстреній ситуації може бути використаний корабель SpaceX Crew Dragon, який наразі пристикований до МКС.

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Але ж Crew Dragon має лише чотири місця

Корабель Crew Dragon спроєктований таким чином, що може вмістити до семи осіб, і було підтверджено, що перевезення додаткового члена екіпажу буде безпечним для корабля. Crew Dragon також здатний витримувати зіткнення з високошвидкісними метеороїдами, що є потенційною загрозою для транспортних засобів, прикріплених до МКС.

У разі екстреної евакуації планується, що астронавт NASA Френк Рубіо полетить на Crew Dragon разом з чотирма членами екіпажу Crew-5. Тим часом російські космонавти Сергій Прокоп'єв і Дмитро Петелін полетять на кораблі "Союз", який зазнав витоку. Рішення відправити Рубіо на Crew Dragon було прийнято для того, щоб зменшити теплове навантаження на "Союз", який має чималий шанс перегрітися без охолоджувача.

Зараз Crew Dragon має верхню палубу з чотирма сидіннями і нижню палубу з трьома вантажними піддонами. Але при необхідності чотири члени екіпажу можуть розміститися на верхній палубі, а одне або кілька місць на нижній палубі можуть бути переобладнані з вантажного відсіку в зону для розміщення екіпажу.

SpaceX дбає про надійність своїх кораблів

Щоб гарантувати безпеку кораблів Crew Dragon, вони проходять щотижневі перевірки та більш ретельні щомісячні дослідження. Роботизована рука станції також використовується для фото- та відеозйомки кораблів перед стикуванням. SpaceX Crew Dragon оснащений екрануванням для захисту критично важливих систем, таких як паливні баки та інші зони.

Ми завжди плануємо кращі сценарії, але іноді доводиться планувати і найгірші,

– сказала Кетрін Людерс, помічниця адміністратора Управління космічних операцій.

Завдяки наявності корабля SpaceX Crew Dragon у NASA впевнені, що вони готові до будь-якого сценарію, який може статися під час очікування прибуття на космічну станцію заміни "Союзу". Хоча у відомстві наголосили, що ймовірність реалізації спланованого сценарію на практиці залишається дуже невеликою.

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Що трапилося на МКС

Значний витік охолоджувальної рідини в одному з кораблів російського екіпажу "Союз", пристикованих до Міжнародної космічної станції (МКС) 15 грудня 2022 року, змусив космонавтів скасувати вихід у відкритий космос, поки диспетчери намагалися вирішити проблему.

Витік в системі охолодження корабля "Союз МС-22" був виявлений за півтори години до запланованого виходу у відкритий космос. Космонавти перегерметизували шлюз і повернулися на МКС. Витік продовжувався протягом декількох годин, і його причина тривалий час залишалася невідомою.

Після цього інциденту NASA почала працювати над планом з повернення власного екіпажу на Землю із застосуванням власних ресурсів, хоч початковий план передбачає відправку до станції нового корабля "Союз" та евакуацію екіпажу.