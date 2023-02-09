SpaceX вдається до обмежень, щоб запобігти використанню Starlink українськими військовими

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками. Про це заявила президентка компанії Ґвінн Шотвелл.

Як стверджує Шотвелл, Starlink ніколи не призначався для використання в якості зброї. "Однак українці використали його [саме так] ненавмисно і поза будь-якими угодами", – сказала головна операційна директорка SpaceX, під час конференції у Вашингтоні.

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Що тепер

Пізніше, спілкуючись з журналістами, вона послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками для виявлення позицій окупантів.

Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити й уже робимо,

– заявила Шотвелл.

До яких саме заходів вдалася компанія, не уточнюється. Офіційна позиція виробника полягає в тому, що використання Starlink для управління безпілотниками виходить за рамки угоди, укладеної SpaceX з українським урядом. Контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях,

– каже Ґвінн Шотвелл.

Керівниця компанії запевняє, що коли приймала рішення про відправку терміналів, ніхто "не думав про це". "Ми не думали про це. Я не думала про це. Можливо, наша команда Starlink думала, я не знаю. Але ми досить швидко навчилися".

Starlink зазнав перебоїв у роботі в Україні наприкінці минулого року з причин, які SpaceX не пояснила. Відповідаючи на запитання, чи були ці перебої пов'язані з зусиллями SpaceX щодо обмеження використання Starlink, Шотвелл каже, що не може відповісти: "Я не хочу відповідати на це питання, тому що я не впевнена, що знаю відповідь".

SpaceX

у приватному порядку".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення SpaceX доставила в Україну тисячі терміналів Starlink. Принаймні частину з них закупили США та європейські країни. Reuters також стверджує, що деякі оплатила сама