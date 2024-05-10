SpaceX побила рекорд "Шатлів" за кількістю запусків запусків з космодрому на мисі Канаверал

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX досягла значної віхи, здійснивши 83 запуски ракет Falcon 9 і Falcon Heavy зі стартового комплексу 39A Космічного центру на мисі Канаверал. Це перевищує рекорд NASA за кількістю запусків шатлів з того ж майданчика.

Комплекс 39А, з його багатовіковою історією розміщення ракет "Сатурн-5" для пілотованих польотів на Місяць в рамках програми "Аполлон" і місцем запуску всіх місій космічних шатлів протягом трьох десятиліть, зараз є об'єктом комерційної діяльності, який орендує компанія SpaceX.

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З моменту отримання прав на 20-річну оренду у 2014 році SpaceX використала пусковий комплекс 39А для 83 запусків ракет Falcon, що перевищує загальну кількість запусків шатлів за весь період його експлуатації.

Це досягнення можна пояснити багаторазовою конструкцією ракет Falcon, яка суттєво знижує вартість запуску корисного навантаження на орбіту.

Окрім рекордної кількості запусків, SpaceX досягла ще кількох важливих результатів.

Зокрема, компанія успішно приземлила і повторно використала перші ступені ракет, що раніше вважалося недосяжним у комерційному секторі.

Крім того, SpaceX розгорнула супутникову угруповання Starlink, яка налічує близько 6 000 супутників, що перевершує сукупну кількість супутників усіх інших операторів.

Поки SpaceX продовжує святкувати свої досягнення з ракетами Falcon, компанія спрямовує свою увагу на розробку Starship, ракети важкого класу, яка буде повністю придатною для багаторазового використання і більш економічно ефективною в експлуатації.

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Попри те, що Starship ще не здійснила жодного повноцінного орбітального польоту, SpaceX планує використовувати її для пілотованих місій на Місяць і Марс у майбутньому.