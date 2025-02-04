SpaceX щодня знищує 3-4 супутники Starlink, але причини досі невідомі

Компанія SpaceX значно збільшила частоту зведення з орбіти власних супутників зв’язку Starlink. Спостерігачі повідомляють, що з травня 2024 року щодня у земній атмосфері згорає від трьох до чотирьох супутників. Таким чином, щомісяця компанія знищує до 100 апаратів, однак офіційних пояснень щодо цієї стратегії поки немає.

Ймовірно, SpaceX замінює старі супутники на нові, однак компанія не розкриває деталей щодо причин такого рішення, повідомляє 24 Канал. Одним із можливих факторів, що сприяв масовій деградації супутників, стала потужна сонячна активність у травні 2024 року.

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Воно спричинило розширення земної атмосфери, що вплинуло на тисячі супутників у низьких орбітах. Вони втратили висоту та змушені були витрачати паливо на коригування орбіти, а їхнє обладнання могло зазнати впливу іонізуючого випромінювання.

У SpaceX раніше заявляли, що їхня політика базується на принципі запобігання збоям. Якщо технічний моніторинг виявляє потенційні проблеми із супутником, компанія воліє заздалегідь його списати, щоб уникнути неконтрольованих ситуацій у космосі.

За словами астронома Джонатана Макдауелла, який відстежує рух супутників, частота їхнього знищення значно зросла:

До травня 2024 року SpaceX знищувала в середньому один-два супутники на день, але згодом процес прискорився. У грудні розпочалася друга хвиля списань, що досягла рівня трьох-чотирьох на день.

Попри запити західних журналістів, SpaceX поки що не прокоментувала ситуацію.

Чим це загрожує довкіллю?

Супутники Starlink повністю згоряють в атмосфері, але це викликає занепокоєння вчених. Згоряння створює дрібні завислі частинки, що можуть залишатися у повітрі десятки років. Особливо небезпечним вважається оксид алюмінію, що утворюється під час розпаду корпусів супутників. Високі його концентрації вже змусили науковців шукати альтернативні матеріали, зокрема дерево.

Окрім цього, руйнування великої кількості супутників в атмосфері може негативно впливати на озоновий шар, що захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання.

Скільки супутників працює зараз?

За даними Макдауелла, з 7 821 супутника Starlink, що були запущені, 817 вже виведені з експлуатації. З них понад 500 належали до першого покоління. Наразі на орбіті працює близько 6 200 активних супутників.

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У січні 2025 року SpaceX знищила 87 супутників, але при цьому щотижня виробляє 55 нових та здатна запускати до 200 одиниць на місяць. Таким чином, навіть списуючи до сотні апаратів щомісяця, загальний темп розгортання супутникового угруповання не зменшується.