Starship може ніколи не полетіти: чи вдасться SpaceX подолати серію невдач
- SpaceX стикається з численними невдачами під час випробувань ракети Starship, зокрема через вибухи та проблеми з тиском, що ставить під сумнів її життєздатність для космічних місій.
- NASA, яке інвестувало в Starship для програми Artemis, також зазнає труднощів через ці невдачі, що можуть затримати плани висадки на Місяць до середини 2027 року.
- Наступне випробування Starship заплановане на серпень 2025 року, і його результати можуть суттєво вплинути на майбутнє проєкту.
SpaceX продовжує розробку своєї найпотужнішої ракети Starship, але численні невдачі під час випробувань викликають серйозні питання. Чи зможе проєкт стати основою для місій на Марс і Місяць, чи залишиться лише амбітною мрією? Останні події додають інтриги до цієї космічної історії.
SpaceX уже провела дев'ять повномасштабних випробувань своєї гігантської ракети Starship, яка сягає майже 122 метрів у висоту та вважається найпотужнішою у світі. Проте за останні два з половиною роки компанія зіткнулася з більш ніж шістьма вибухами під час тестів, останній з яких був через проблеми з тиском в одному з резервуарів, розповідає 24 Канал з посиланням на New York Magazine.
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Два запуски на початку 2025 року призвели до падіння уламків над островами Теркс і Кайкос, що спричинило тимчасове закриття повітряного простору. Останнє випробування у травні завершилося неконтрольованим приводненням та розсипанням уламків у Мексиканській затоці через витік палива та неконтрольоване обертання ракети.
Ці невдачі змушують експертів сумніватися у життєздатності Starship як надійної платформи для космічних польотів. У матеріалі NYMag фахівці наголошують, що питання не лише в тому, чи зможе ракета успішно злетіти та повернутися цілою (це вже було реалізовано під час одного з тестових польотів), а й у тому, чи вдасться зробити це економічно вигідно та зі швидким циклом повторного використання.
Вибух Starship версії Ship 36 під час червневого випробування / Скриншот 24 Каналу
Ілон Маск зробив Starship ключовим елементом своїх планів щодо колонізації Марса, а також основою для розширення мережі супутників Starlink, яка є головним джерелом доходу компанії. На сайті SpaceX є окрема сторінка присвячена поверненню на Місяць завдяки Starship.
Ілюстративне зображення Starship на Місяці / Фото SpaceX
Проте повторювані проблеми, що призводять до вибухів, можуть свідчити про фундаментальні конструктивні недоліки і це стало зрозумілим вже після другого вибуху, який стався у березні цього року.
Як NASA залежить від успіху Starship?
Невдачі SpaceX також впливають на плани NASA, яке співпрацює з компанією Ілона Маска для використання Starship у програмі Artemis. Зокрема, ракета має доставити астронавтів на поверхню Місяця під час місії Artemis III, яка планувалася вже у 2026 році, але навряд чи буде реалізована раніше середини 2027 року.
NASA вже інвестувала понад 4 мільярди доларів у розробку варіанту Starship для посадки на Місяць, але з кожним вибухом час для досягнення мети скорочується. Також для місячних і марсіанських місій необхідно опанувати дозаправку в орбіті, що є технічно складним завданням, якого ще ніколи не виконували.
Starship вже був на орбіті, тож SpaceX має шанс виправити проблеми з кораблем / Фото SpaceX
SpaceX дотримується філософії швидкої ітерації, розглядаючи невдачі як можливість для навчання. Компанія вже довела ефективність цього підходу з ракетами Falcon 9, але Starship є набагато складнішим проєктом із вищими ставками.
Коли Starship знову полетить?
Наступне випробування, десяте за рахунком, заплановане на початок серпня 2025 року, про це Маск написав нещодавно в X. Логічно припустити, що до цієї події буде прикута особлива увага, а результати запуску можуть стати вирішальним для репутації проєкту.