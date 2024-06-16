SpaceX купила в канадського фермера частини ракети, які впали на його територію

На початку цього року масивні уламки космічного корабля SpaceX Crew Dragon, який нещодавно повернув чотирьох астронавтів з Міжнародної космічної станції, несподівано впали на ферму в сільській місцевості Саскачевану, Канада. Фермер виставив ці уламки на продаж пообіцявши задонатити виручені гроші на розвиток місцевого хокейного майданчика та SpaceX викупила їх.

Фермер Баррі Савчук, який виявив космічні уламки, тепер зможе виконати свою обіцянку. Представники SpaceX прибули на його ферму на вантажівці U-Haul, щоб зібрати космічне сміття. Хоча вони не розкрили жодних деталей під час свого візиту, Савчук залишився в захваті від результату.

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Ми отримали дещо для ковзанки в Ітуні, і це те, про що ми завжди мріяли,

– сказав Баррі.



Представники SpaceX викупили уламки ракети, що впала на ферму / Фото CBC

Проблема космічного сміття

Савчук не єдиний фермер в регіоні, який виявив на своїй території уламки ракети SpaceX. П'ятеро інших місцевих фермерів знайшли щонайменше вісім уламків космічного сміття, розкиданих по місцевості на північний схід від столиці Саскачевану, міста Реджайна.

Попри те, що ракета спроєктована так, щоб розпастися при вході в атмосферу, деякі частини мають не нульовий шанс пережити подорож на Землю. Це викликає занепокоєння експертів щодо безпеки та майбутніх наслідків, які падіння космічного сміття можуть спричинити.

Не так давно дах жителя США проломив уламок космічного сміття, яке перед цим було вантажем відпрацьованих батарей з МКС. За планом їх мали викинути в космос, після чого палета з батареями мала згоріти в атмосфері Землі.

А тим часом На Марсі виявили щонайменше 150 000 тонн води: де вона та в якому стані

Все пройшло за планом крім останнього моменту – частина вантажу вціліла, долетіла до Землі і пошкодила будинок. Водночас досі не було зафіксовано смертельних випадків, але було чимало історій на грані, які ледь не закінчилися катастрофою.