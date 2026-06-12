Найдорожча космічна компанія в історії: SpaceX оцінили у фантастичну суму

Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок став безпрецедентною подією для світової економіки. Поки інвестори аналізують цифри, компанія впевнено закріплює за собою статус одного з найдорожчих активів сучасності, попри виклик усталеним фінансовим традиціям.

Скільки коштує SpaceX?

У четвер компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення (IPO). Вартість одного цінного паперу склала 135 доларів, що перетворило виробника ракет і космічних кораблів на одну з найдорожчих корпорацій світу. Загалом під час продажу 555,56 мільйона акцій компанія залучила рекордні 75 мільярдів доларів, а її ринкову капіталізацію оцінили у приголомшливі 1,77 трильйона доларів. Про це повідомляє видання Reuters.

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Цей результат дозволив SpaceX посісти сьоме місце серед компаній, чиї акції котируються на американських біржах. Вона обійшла таких гігантів, як банківський холдинг JPMorgan Chase, інвестиційну імперію Berkshire Hathaway та фармацевтичну корпорацію Eli Lilly. Більше того, ринкова вартість космічного підприємства тепер перевищує показники Meta Platforms та навіть іншого дітища Маска – виробника електромобілів Tesla.

Масштаб угоди затьмарив попередній світовий рекорд, який належав державній нафтовій компанії Saudi Aramco. У грудні 2019 року саудівський гігант залучив 25,6 мільярда доларів, хоча з урахуванням інфляції ця сума сьогодні відповідала б 33,2 мільярда доларів при загальній оцінці у 2,21 трильйона доларів.

Особливістю цього розміщення стало ігнорування Ілоном Маском багатьох фінансових традицій. Зазвичай ціну IPO оголошують після закриття регулярних торгів, щоб уникнути впливу макроекономічних новин. Однак SpaceX оприлюднила дані, коли ринки ще працювали. Крім того, компанія зарезервувала 30 відсотків акцій для роздрібних покупців, що є нетипово високим показником для Уолл-стріт.

Ціноутворення SpaceX справді перебуває на незвіданій території. Я ніколи не бачив, щоб ціну оголошували замість нормального процесу її визначення на основі замовлень,

– прокоментував Рік Меклер, партнер компанії Cherry Lane Investments.

Не все так однозначно зі SpaceX

Попри астрономічну оцінку, фінансові показники компанії залишаються неоднозначними. Минулого року SpaceX зафіксувала збитки, а її доходи значно поступаються іншим корпораціям із подібною капіталізацією.

Сьогодні основним джерелом прибутку є підрозділ Starlink, який забезпечує супутниковим інтернетом мільйони користувачів у 164 країнах і територіях. Також компанія уклала багаторічний контракт на хмарні послуги з Google для забезпечення обчислювальних потужностей.

Стратегічна перевага SpaceX, за словами представників компанії, полягає у поєднанні космічної інфраструктури з розробками штучного інтелекту xAI та доступом до даних мережі X. У довгостроковій перспективі Маск планує зробити життя людства міжпланетним, оцінюючи ринкові можливості цього напрямку у 28,5 трильйона доларів.

Проте аналітики застерігають, що успіх бізнесу критично залежить від державних контрактів і здатності протистояти конкурентам, зокрема компанії Blue Origin Джеффа Безоса.

Фінансові прогнози є невизначеними через залежність від великої кількості державних контрактів. Люди, які купують ці акції, інвестують у майбутнє та втечу людства з Землі, а не просто в компанію,

– заявила Кім Форрест, головна інвестиційна директорка Bokeh Capital Partners.

Торгівля акціями SpaceX на біржі Nasdaq починається в п'ятницю. Експерти очікують високої волатильності та пильно стежитимуть, чи зможе реальний попит підтримати задану високу планку. Якщо вартість паперів підскочить більш ніж на 50 відсотків у перший день, це може свідчити про надмірний ажіотаж, що не завжди відповідає фундаментальним показникам бізнесу.