Кліматологи спантеличені температурною аномалією 2023 року: її не можуть пояснити наукові моделі

Науковці-кліматологи зіткнулися з головоломкою, намагаючись розібратися з неочікуваними температурними аномаліями 2023 року. Тоді ми усі стали свідками тривалого періоду незвичного тепла, глобально ж середня температура поверхні суші та моря перевищувала попередні рекорди майже на 0,2 градуса за Цельсієм щомісяця.

Таке значне відхилення від прогнозованих тенденцій, заснованих на історичних даних, змусило експертів шукати відповіді, адже попередньо математичні моделі передбачали, що рекордно теплий рік є малоймовірним.

А тим часом Земля на межі: у 2024 році вчені знову очікують на рекордну спеку по всьому світу

Неочікуване тепло

Попри вихід з трирічного періоду Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану, явища, яке зазвичай асоціюється з похолоданням, ранні прогнози оцінювали лише один з п'яти шансів на те, що 2023 рік буде рекордно теплим.

Однак несподіванка почала проявлятися в березні, коли помітно підвищилася температура поверхні моря в північній частині Атлантичного океану. До червня площа морського льоду навколо Антарктиди досягла найнижчого за всю історію спостережень рівня, втративши площу, еквівалентну розміру Аляски, порівняно з середнім показником покриття між 1981 і 2010 роками.

То що ж пішло не так

Примітно, що ці температурні аномалії передували настанню Ель-Ніньо, який зазвичай викликає потепління у східній тропічній частині Тихого океану.

Для пояснення цієї аномалії були запропоновані різні теорії, включаючи вплив викидів парникових газів, виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаї в січні 2022 року, а також зміни в правилах судноплавства, що зобов'язують використовувати більш чисте паливо. Однак жоден з цих факторів окремо не пояснює спостережуване відхилення температур.

Наразі докладаються зусилля для вдосконалення систем збору даних, зокрема, місія NASA PACE, запущена в лютому, має на меті надати комплексну оцінку атмосферних аерозольних частинок. Хоча ці досягнення обіцяють зменшити невизначеності в кліматичних моделях, вони можуть не повністю прояснити складність температурної аномалії 2023 року.

Безпрецедентний характер температурної аномалії 2023 року став сюрпризом для наукової спільноти, що ставить під сумнів надійність статистичних прогнозів, заснованих на історичних даних. Якщо аномалія збережеться після серпня, це може сигналізувати про фундаментальні зрушення в кліматичній системі Землі, створюючи виклики для майбутніх кліматичних прогнозів і зусиль з адаптації до зміни клімату.

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NVIDIA може допомогти

Нещодавно компанія NVIDIA повідомила про те, що вона зробила цифрову модель-копію Землі, яка допоможе симулювати кліматичні зміни, а відтак прогнозувати їх. Це може стати проривним інструментом в руках науковців, який допоможе зрозуміти, що чекає в майбутньому на людство.