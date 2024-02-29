Зрозуміло, що ці дослідники не здивовані потеплінням океану в цілому. Світовий океан теплішає вже протягом десятиліть, що є наслідком парникових газів, які виділяються при спалюванні викопного палива.

А тим часом В океані поблизу Лос-Анджелеса знайшли радіоактивні відходи

Що дивує вчених, згідно з доповіддю, так це швидкість, з якою продовжує відбуватися потепління океану. Навіть з урахуванням поточної течії Ель-Ніньо, здається, що температура океану перевершує прогнози вчених – а це не зовсім ті прогнози, які людству потрібно було б перевершувати.

Що ж відбувається?

Згідно зі звітом, одна з теорій, яку висунули дослідники щодо швидкого потепління, – це зменшення аерозольного забруднення над океаном.

Це може звучати дещо нелогічно, але винні в цьому нові правила судноплавства 2020 року, які обмежили кількість діоксиду сірки, який можна було використовувати в паливі для контейнеровозів. Раніше, коли його використовували, над океаном утворювалася достатня кількість аерозолю, який блокував частину сонячного тепла, що не досягало поверхні океану.

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Тобто людство настільки зіпсувало екологію планети, що навіть спроби покращити ситуацію усуваючи деяких з руйнівних забруднень, спричиняє ще більше проблем. І хоча ми хотіли б бачити в цьому більше позитиву, зважаючи на очевидну розгубленість дослідників, стан океану видається таким же жахливим, як і раніше.