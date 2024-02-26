Останнє дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science & Technology, вказує на те, що деякі з бочок також містять радіоактивні ізотопи, такі як тритій і вуглець-14, які колись широко використовувалися в лікарнях, лабораторіях і промислових операціях в цьому районі.

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Детальніше про дослідження

Дослідження, проведене під керівництвом науковців з Університету Санта-Барбари, включало пошук сотень сторінок старих записів, в яких були знайдені докази того, що та сама компанія, відповідальна за захоронення небезпечних пестицидів DDT у цьому районі, California Salvage, також захоронювала радіоактивні відходи.

Невідомо, чи було це санкціоновано законом, оскільки Комісія з атомної енергії США стверджувала, що дозвіл компанії на утилізацію радіоактивних відходів ніколи не був активований. А проте, схоже, що було мало відповідальності за те, як відходи були захоронені, і що вони могли бути захоронені в межах 100 кілометрів від берега.

Дослідники також проаналізували навколишні відкладення і воду, щоб оцінити ступінь забруднення. Вони виявили, що бочки містили радіоактивні ізотопи, які можуть становити ризик для здоров'я морських мешканців і людей, особливо якщо вони протікають або розбиваються. Вони також виявили високу концентрацію DDT, який, як відомо, викликає рак і репродуктивні проблеми у тварин і людей.

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Виявлення радіоактивних відходів додає до похмурої спадщини морського забруднення в США. Згідно з картою Комісії з атомної енергії, на яку посилаються дослідники, понад 56 000 барелів радіоактивних відходів було скинуто на американському узбережжі Тихого океану між 1946 і 1970 роками. Дослідники кажуть, що витягти ці бочки практично неможливо, і що найкращим варіантом є їх моніторинг та запобігання подальшому скиданню.