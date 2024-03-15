Гучна невдача: Китай не зміг запустити експериментальні навігаційні супутники до Місяця

Невдачею для китайської космічної галузі завершилася спроба запуску двох експериментальних місячних навігаційних супутників. Інцидент стався під час розміщення супутників на борту ракети Long March-2C, яка зазнала несправності двигуна на третьому (розгінному) ступені, що не дозволило супутникам вийти на заплановану орбіту.

Супутники DRO-A і B стартували за маршрутом Long March 2C з Центру запуску супутників Січан в середу ввечері. Перший і другий ступені ракети працювали нормально, але розгінний блок Yuanzheng-1S не працював, повідомило в четвер державне інформаційне агентство Сіньхуа.

А тим часом Starship нарешті досягнув космосу, але розбився під час повернення на Землю

Подробиці запуску

Запуск відбувся з космодрому Сичуань о 20:51 за місцевим часом.

Перша та друга ступені ракети працювали нормально, проте розгінний блок "Юаньчжен-1S" вийшов з ладу.

Місія мала на меті вивести супутники-близнюки, DRO-A і DRO-B, на далеку ретроградну орбіту навколо Місяця, стабільну траєкторію, що вимагає мінімальних витрат палива.

Втрата демонстраторів DRO є ударом по планах Китаю контролювати космічний рух між Землею і Місяцем, що має вирішальне значення для створення постійних місячних баз.

Майбутнє місяця та Землі

Очікується, що вже наступного десятиліття між Землею і Місяцем почнеться інтенсивний рух космічних флотів провідних держав. Це необхідно буде для створення на Місяці баз постійної присутності. На основі супутникової системи лазерної навігації DRO Китай розраховує контролювати ці потоки, однак поки що реалізувати цей план не вдалося.

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Нещодавній орбітальний політ Starship продемонстрував успіхи SpaceX в розвитку космічного корабля. Апарат зміг досягнути орбіти і успішно виконав майже усі завдання місії. SpaceX має великі плани на свій флагманський проєкт і коли Starship здійснить повністю успішний політ з безпечним поверненням на Землю, це змінить ландшафт космічних подорожей назавжди.