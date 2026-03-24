Таємниця з морського дна: як археологи досліджують скриню, яку не відкривали 300 років

Поблизу узбережжя Англії археологи вже кілька років досліджують уламки голландського торгового судна Rooswijk, яке затонуло у 1740 році. Серед знайдених речей – срібло, особисті предмети пасажирів і загадкова запечатана скриня, вміст якої досі невідомий.

Про це розповіло видання Daily Galaxy.

Як трапилася катастрофа торгового судна?

Уламки торгового судна Rooswijk, що належало Голландській Ост-Індській компанії, стали одним із найцікавіших археологічних об'єктів останніх років. Корабель затонув у січні 1740 року на піщаних мілинах Гудвін-Сендс біля узбережжя графства Кент, так і не діставшись до Джакарти. Про трагедію спершу повідомили речі та листи, які море винесло на берег. У катастрофі загинули близько 250 людей – пасажири, військові та члени екіпажу.

Сьогодні місце аварії лише залишки судна – розкидане поле уламків. Протягом століть його формували течії, рух піску та мулу. Археологи працюють у складних умовах, адже частина знахідок постійно піддається ерозії або може постраждати від втручання людей.

Частина судна Rooswijk / Фото Netherlands Cultural Heritage Agency

Розкопками керує організація Historic England від імені уряду Нідерландів, який зберігає право власності на судно та його вантаж. Відомо, що Rooswijk прямував до Азії, щоб закупити спеції, тканини та порцеляну. Для фінансування угод корабель перевозив срібло – зливки, інготи та монети, які використовувалися як валюта на торгових ринках. Частину цього срібла вже підняли під час попередніх досліджень і повернули нідерландській стороні, розповідає National Geographic.

Окрім комерційного вантажу, знайдені предмети дають уявлення про повсякденне життя на борту. Серед них – олов'яні ложки та глечики, скляні пляшки, декоративні руків'я ножів, шкіряне взуття й плитки від корабельної печі зі слідами високої температури. Такі речі свідчать про побутові звички, приготування їжі та організацію простору під час подорожі. Водночас ідентифікувати вдалося лише 11 із приблизно 250 загиблих.

Олов'яні ложки, виявлені під час розкопок судна Rooswijk / Фото Lauren Hurley/PA Images

Що приховує корабельна скриня XVIII століття?

Особливу увагу дослідників привернула запечатана дерев'яна скриня, яку підняли з морського дна. За даними джерел, на місці аварії виявили кілька подібних контейнерів, найбільший із яких має довжину понад метр. Вміст цієї скрині поки що невідомий.

Морська археологиня Елісон Джеймс зазначає, що такі сховища могли містити будь-що – від зброї та металевих виробів до особистих речей або грошей.

Раніше на місці катастрофи Rooswijk були виявлені срібні долари та монети, що доводили фінансову роль вантажу. Про цю знахідку ще у 2017 році розповідали в The Guardian.

Монети знайдені на місці катастрофи судна / Фото Zeeuws maritiem muZEEum/PA

При цьому історичні джерела вказують, що на рейсах Голландської Ост-Індської компанії часто процвітала контрабанда.

Офіцери могли перевозити великі обсяги незадекларованого срібла, тоді як моряки ховали дрібні суми серед власних речей. Деякі знайдені фрагменти срібла мають вигляд нарізаного брухту, який могли використовувати для торгівлі в портах призначення.

Мушкетні кулі виявлені під час дослідження дна Rooswijk / Фото Lauren Hurley/PA Images

Як відкриватимуть загадкову скриню?

Сучасні методи дослідження тут відіграють ключову роль. Перед відкриттям скриню вирішили просканувати за допомогою рентгенівського обладнання. Предмети, що пролежали під водою століттями, можуть бути надзвичайно крихкими, і різка зміна середовища здатна їх зруйнувати.

Знімки допоможуть визначити форму, щільність і склад внутрішнього вмісту, щоб обрати безпечний спосіб консервації. Якщо контейнер сильно покритий морськими відкладеннями, дослідникам можуть знадобитися ще складніші системи сканування.