Об этом рассказало издание Daily Galaxy.

Как случилась катастрофа торгового судна?

Обломки торгового судна Rooswijk, принадлежавшего Голландской Ост-Индской компании, стали одним из самых интересных археологических объектов последних лет. Корабль затонул в январе 1740 года на песчаных отмелях Гудвин-Сэндс у побережья графства Кент, так и не добравшись до Джакарты. О трагедии сначала сообщили вещи и письма, которые море вынесло на берег. В катастрофе погибли около 250 человек – пассажиры, военные и члены экипажа.

Сегодня место аварии лишь остатки судна – разбросанное поле обломков. В течение веков его формировали течения, движение песка и ила. Археологи работают в сложных условиях, ведь часть находок постоянно подвергается эрозии или может пострадать от вмешательства людей.

Часть судна Rooswijk / Фото Netherlands Cultural Heritage Agency

Раскопками руководит организация Historic England от имени правительства Нидерландов, которое сохраняет право собственности на судно и его груз. Известно, что Rooswijk направлялся в Азию, чтобы закупить специи, ткани и фарфор. Для финансирования сделок корабль перевозил серебро – слитки, инготы и монеты, которые использовались как валюта на торговых рынках. Часть этого серебра уже подняли во время предыдущих исследований и вернули нидерландской стороне, рассказывает National Geographic.

Кроме коммерческого груза, найденные предметы дают представление о повседневной жизни на борту. Среди них – оловянные ложки и кувшины, стеклянные бутылки, декоративные рукоятки ножей, кожаная обувь и плитки от корабельной печи со следами высокой температуры. Такие вещи свидетельствуют о бытовых привычках, приготовления пищи и организации пространства во время путешествия. В то же время идентифицировать удалось лишь 11 из примерно 250 погибших.

Оловянные ложки, обнаружены во время раскопок судна Rooswijk / Фото Lauren Hurley/PA Images

Что скрывает корабельный сундук XVIII века?

Особое внимание исследователей привлек запечатанный деревянный сундук, который подняли с морского дна. По данным источников, на месте аварии обнаружили несколько подобных контейнеров, самый большой из которых имеет длину более метра. Содержимое этого сундука пока неизвестно.

Морской археолог Элисон Джеймс отмечает, что такие хранилища могли содержать что угодно – от оружия и металлических изделий до личных вещей или денег.

Ранее на месте катастрофы Rooswijk были обнаружены серебряные доллары и монеты, что доказывали финансовую роль груза. Об этой находке еще в 2017 году рассказывали в The Guardian.

Монеты найдены на месте крушения судна / Фото Zeeuws maritiem muZEEum/PA

При этом исторические источники указывают, что на рейсах Голландской Ост-Индской компании часто процветала контрабанда.

Офицеры могли перевозить большие объемы незадекларированного серебра, тогда как моряки прятали мелкие суммы среди собственных вещей. Некоторые найденные фрагменты серебра имеют вид нарезанного лома, который могли использовать для торговли в портах назначения.

Мушкетные пули обнаружены во время исследования дна Rooswijk / Фото Lauren Hurley/PA Images

Как будут открывать загадочный сундук?

Современные методы исследования здесь играют ключевую роль. Перед открытием сундук решили просканировать с помощью рентгеновского оборудования. Предметы, пролежавшие под водой веками, могут быть чрезвычайно хрупкими, и резкое изменение среды способно их разрушить.

Снимки помогут определить форму, плотность и состав внутреннего содержимого, чтобы выбрать безопасный способ консервации. Если контейнер сильно покрыт морскими отложениями, исследователям могут понадобиться еще более сложные системы сканирования.