У США повністю зупинені всі перельоти

Збій на боці Федерального авіаційного управління США призвів до зупинки польотів у США. У попередженні зазначено, що критично важлива система "вийшла з ладу", але технічні спеціалісти працюють над тим, щоб відновити її роботу.

За повідомленнями ЗМІ, збій припинив вильоти по всій території Сполучених Штатів. Федеральне авіаційне управління (FAA) опублікувало повідомлення, в якому зазначається, що його система попередження NOTAM не працює.

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Що сталося

О 7:19 ранку за східним часом (14:19 в Україні) агентство заявило, що "наказало авіакомпаніям призупинити всі внутрішні вильоти" до 9 ранку за східним часом (16:00 за Києвом), щоб дати йому час "перевірити цілісність інформації про польоти та безпеку". Щонайменше одна авіакомпанія, United, опублікувала повідомлення про те, що вона зупинила всі польоти.

— це критично важлива система, яка інформує пілотів та льотний персонал про стан аеропортів по всій країні. Вона надає інформацію про закриття злітно-посадкової смуги, небезпеку птахів та інші перешкоди для літаків.

Наразі відомо про понад тисячу затриманих рейсів по всій країні на понад 100 скасованих. Тим часом у Twitter вже почали масово з'являтися відповідні повідомлення про скасовані вильоти. Колишній головний спеціаліст з обробки даних Діджей Пател написав, що він "застряг" через загальнонаціональний збій. Інший користувач написав твіт із Парижа, французького аеропорту імені Шарля де Голля, де йому повідомили, що наразі рейсів до США немає.