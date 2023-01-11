По сообщениям СМИ, сбой приостановил вылеты по всей территории Соединенных Штатов. Федеральное авиационное управление (FAA) опубликовало сообщение, в котором говорится, что его система предупреждения NOTAM не работает.

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Что произошло

В 7:19 утра по восточному времени (14:19 в Украине) агентство заявило, что "приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты" до 9 утра по восточному времени (16:00 по Киеву), чтобы дать ему время "проверить целостность информации о полетах и сохранность". По меньшей мере одна авиакомпания, United, опубликовала сообщение о том, что она остановила все полеты.

NOTAM — это критически важная система, информирующая пилотов и летный персонал о состоянии аэропортов по всей стране. Она предоставляет информацию о закрытии взлетно-посадочной полосы, опасности от птиц и других препятствий для самолетов.

Сейчас известно о более тысячи задержанных рейсов по всей стране и более 100 отмененных. Тем временем в Twitter уже начали массово появляться соответствующие сообщения об отмененных вылетах. Бывший главный специалист по обработке данных Диджей Пател написал, что он "застрял" из-за общенационального сбоя. Другой пользователь написал твит из Парижа, французского аэропорта имени Шарля де Голля, где ему сообщили, что в настоящее время рейсов в США нет.