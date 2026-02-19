Свобода по-американськи: США створюють онлайн-портал для обходу цензури в Європі та світі

Уряд США готує інтернет-портал, який дозволить людям у Європі та інших країнах переглядати контент, що заблокований відповідно до місцевих правил про мову ненависті чи екстремізм. Проєкт називається freedom.gov і викликає суперечки щодо міжнародних норм та відносин із союзниками.

За даними джерел, близьких до проєкту, Державний департамент США розробляє онлайн-портал під доменом freedom.gov, який має на меті робити доступним контент, заборонений у певних країнах Європи та інших регіонах. Це може стосуватися, зокрема, матеріалів, які місцеві закони визначають як мову ненависті чи терористичну пропаганду. Про це пише Reuters.

Що таке freedom.gov і як він працюватиме?

Ініціатива ведеться під керівництвом заступниці держсекретаря з питань публічної дипломатії Сари Роджерс. Портал планували представити на Мюнхенській конференції з безпеки, але запуск був відкладений з невідомих причин.

Одне з обговорюваних технічних рішень – додати до сайту VPN-подібну функцію, яка дозволятиме трафіку виглядати так, ніби користувачі підключаються з території США. За словами джерел, активність користувачів на сайті відстежуватися не буде.

Американські чиновники сприймають проєкт як засіб протидії цензурі або обмеженням свободи слова. Проте критики закордоном бачать у цьому спробу підривати суверенітет іноземних правових режимів, оскільки такі портали можуть заохочувати людей ігнорувати закони своїх країн.

Як пише The news, Європейський Союз та окремі країни мають жорсткі правила щодо онлайн-контенту, такі як Digital Services Act, що вимагають видалення або блокування певних матеріалів як крайній захід. Плани США потенційно можуть загострити розбіжності у підходах до свободи слова та регулювання інтернету між союзниками.

Деталі про проєкт наразі обмежені, і портал станом на зараз не містить користувацького контенту. Тим часом частина юридичних радників у Держдепі висловлювала занепокоєння щодо правових аспектів цієї ініціативи.