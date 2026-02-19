Інтернет-архів (archive.org) – некомерційна цифрова бібліотека, що зберігає копії вебсайтів, книг, аудіо, відео та програмного забезпечення. ЇЇ мета – збереження цифрової спадщини та забезпечення відкритого доступу до знань, розповідає 24 Канал. Організація фінансується переважно коштом пожертв і співпрацює з бібліотеками, університетами та культурними інституціями в різних країнах.

Як виник archive.org?

Проєкт заснував у 1996 році в Сан-Франциско американський інженер і підприємець Брюстер Кейл, що з 2012 року входить до Залу слави Інтернету.

У той час інтернет стрімко розвивався, однак його вміст майже не зберігався системно. Щоб вирішити цю проблему, Кейл започаткував Wayback Machine – сервіс для архівування вебсторінок, який згодом став найбільшою колекцією збережених сторінок у мережі.



Wayback Machine зберігає архівні версії сторінок з інтернету / Скриншот 24 Каналу

Робота над архівом розпочалася ще у 1995 році, а у 2001 році сервіс став відкритим для широкого загалу. На той момент база налічувала близько 10 мільярдів сторінок.

У 2009 році кількість заархівованих сторінок перевищила 38 мільярдів, а в жовтні 2025 року команда зафіксувала перший трильйон збережених вебсторінок.

З роками Інтернет-архів активно розширювався: з'являлися нові розділи з різними типами медіа, зокрема оцифровані книжки, музичні записи та телепрограми. Користувачі отримали можливість самостійно додавати сторінки до архіву через функцію SavePageNow.

Чому archive.org важливий для всього інтернету?

Для пересічного користувача Інтернет-архів – це спосіб зазирнути в інтернет минулих років: подивитися, як виглядали перші версії відомих сервісів, соціальних мереж або персональні сайти початку 2000-х. Тобто буквально відправитися у минуле. На практиці ж сервіс часто використовують для відновлення втрачених матеріалів або перевірки старих посилань.

Wayback Machine є одним із важливих інструментів для OSINT-дослідників. Він дозволяє фіксувати та аналізувати зміни вебконтенту, відновлювати видалені матеріали, відстежувати еволюцію публічних заяв і перевіряти джерела інформації.

Завдяки можливості порівнювати різні версії сторінок, працювати з доменами та архівними копіями державних сайтів сервіс широко застосовується в розслідуваннях та аналітичній роботі.

Інтернет-архів також корисний для перевірки достовірності тверджень і встановлення авторства матеріалів. Він дозволяє відстежувати, як змінювалося публічне обговорення певних тем, знаходити втрачену інформацію та відновлювати контекст подій.

Завдяки цьому цей сервіс є корисним для правозахисників, істориків та журналістів. Але ним може скористатися кожен, хто хоче зазирнути в минуле. Для дизайнерів і розробників, наприклад, Інтернет-архів цікавий як інструмент аналізу еволюції інтерфейсів, верстки та навігаційних рішень на реальних проєктах.

Як це взагалі працює?

Wayback Machine (web.archive.org) дозволяє створювати знімки вебсторінок у конкретний момент часу та повертатися до них пізніше. Це дає змогу фіксувати зміни в інтернеті, де контент часто редагується або повністю видаляється.

Інтернет-архів складається з кількох великих розділів.

У бібліотеці текстів зберігаються мільйони оцифрованих книг, старих журналів, наукових праць і документів , частина з яких більше не видається або недоступна в інших джерелах.

, частина з яких більше не видається або недоступна в інших джерелах. Аудіоархів містить записи концертів, радіопередач, подкастів і публічних виступів.

Старі фільми, телепередачі та рекламні ролики зібрані у відеорозділі.

Окрему увагу архів приділяє матеріалам, що перейшли у суспільне надбання й можуть вільно використовуватися без обмежень авторського права.

Також існує колекція програмного забезпечення, зокрема старих ігор та операційних систем.

Постійне оцифрування друкованих і візуальних матеріалів є важливим напрямом роботи Інтернет-архіву, тому обсяг колекцій безперервно зростає. Станом на сьогодні в архіві доступно понад 49 мільйонів текстів і 28 мільйонів відео- та аудіозаписів.



Оцифрування книг для archive.org / Фото Ana Parejo Vadillo

Діяльність Інтернет-архіву неодноразово ставала предметом юридичних суперечок. Найбільше дискусій викликало питання авторського права, зокрема щодо оцифрування та надання доступу до книжок і медіаматеріалів.

Видавці та правовласники звинувачували архів у порушенні їхніх прав, тоді як сама організація наполягає на принципі добросовісного використання та суспільній цінності доступу до знань.

Як почати користуватися Інтернет-архівом?

Інтернет-архів надає безплатний доступ до своїх колекцій усім користувачам, однак для перегляду окремих матеріалів потрібна реєстрація.

Обліковий запис необхідний, якщо ви хочете позичати електронні книги, захищені авторським правом, або завантажувати власні матеріали. Файли можна шукати за ключовими словами у відповідних розділах або переглядати колекції за категоріями.



Таймлайн Wayback Machine на сайті archive.org / Скриншот 24 Каналу

Для перегляду вебсторінок реєстрація не потрібна, тому користуватися Wayback Machine може будь-хто. Достатньо ввести URL-адресу потрібного сайту в пошукове поле на головній сторінці.

У календарі, що відкриється, синім кольором позначені дні, коли було зроблено знімки сторінки (чим темніший відтінок, тим більше версій збережено цього дня). Обравши конкретний час, ви отримаєте доступ до архівної копії сайту, яка виглядатиме майже так само, як оригінал на той момент.

Найцінніше з усього інтернету в одному місці

Інтернет-архів є важливим ресурсом для дослідників, які використовують його для перевірки фактів і пошуку втраченого контенту: OSINT-дослідників, журналістів, чи істориків, але він може стати в пригоді й для звичайного користувача, який цікавиться історією або шукає матеріали минулих років.

Wayback Machine дозволяє перевіряти, що саме було опубліковано раніше, навіть якщо інформацію згодом видалили або відредагували, а також дає змогу аналізувати еволюцію медіа та онлайн-культури.