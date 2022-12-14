Приховане стало явним: Тім Кук зізнався, хто виготовляє камери для iPhone

Глава Apple Тім Кук уперше публічно визнав, що в камерах iPhone використовуються сенсори зображення Sony. Про це він повідомив у Twitter під час відвідування центру розробки камер Sony в Кумамото (Японія).

Таке відкриття навряд чи можна назвати секретом, оскільки факт використання в iPhone датчиків Sony вже давно встановлено в процесі розбирання пристроїв такими компаніями, як iFixit. Це всього лише перше офіційне визнання цього факту главою компанії.

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Чому про компоненти iPhone мало що відомо офіційно

Apple тримає в секреті інформацію про постачальників компонентів, які використовуються в iPhone та інших своїх пристроях. На сайті Apple, як правило, просто перераховуються характеристики камери iPhone, такі, як роздільна здатність, діафрагма і кут огляду, без зазначення використовуваних компонентів. Але цього разу Тім Кук вирішив віддати належне тривалій співпраці з японською компанією.

Ми співпрацюємо з Sony вже понад десять років з метою створення найкращих у світі датчиків камери для iPhone,

– написав Кук у Twitter.

Так він подякував гендиректору Sony Кенітіро Йосіді та його команді, за те, що той показав йому центр у Кумамото.

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Візит Тіма Кука на підприємство Sony підтверджує, що компанія має намір продовжувати співпрацю. Згідно з нещодавньою публікацією ресурсу Nikkei Asia, Sony розробила передовий датчик зображення з новою архітектурою, який, як очікується, буде використовуватися в iPhone наступного покоління, а також буде поставлятися іншим виробникам смартфонів.