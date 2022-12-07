Завдяки програмі самостійного ремонту техніки, власники пристроїв Apple отримають доступ до більш ніж 200 окремих деталей та інструментів, а також посібників з ремонту.

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Де діятиме програма Self Service Repair

Запчастини та інструменти можна придбати в магазині самообслуговування Apple в таких країнах:

Бельгії,

Франції,

Німеччині,

Італії,

Іспанії,

Польщі,

Франції,

Швеції,

Великобританії.

Компанія Apple наголошує, що клієнтам будуть доступні ті ж самі запчастини та інструменти за тими ж цінами, що і в авторизованих сервісних центрах. Якщо ви не хочете купувати інструмент для одноразового ремонту, ви можете орендувати комплект на тиждень. Клієнти можуть відправити замінені деталі для відновлення та переробки і потенційно отримати кредит.

Ціни на запчастини

Ось кілька прикладів цін на запчастини за програмою Self Service Repair:

модуль акумулятора обійдеться в 77,04 євро,

модуль дисплея в 327,11 євро,

модуль камери в 192,76 євро.

Для ремонту iPhone 13 потрібно багато інструментів, включаючи прес для батареї, прес для дисплея, різні динамометричні ключі та намагнічувач, тому оренда здається хорошим рішенням. Крім того, само собою зрозуміло, що ви повинні відчувати себе впевнено, виконуючи відносно складні ремонтні роботи.

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Кому це взагалі потрібно

Програма Self Service Repair з'явилася, як реакція на вимогу уряду. Таким чином Apple реалізує право користувачів на самостійний ремонт. Її чимало критикували через високі ціни та інші незручності, однак вона має одну суттєву перевагу. Часто, це чи не єдиний спосіб відремонтувати ваш iPhone, якщо ви мешкаєте справді далеко від авторизованих сервісних центрів компанії.