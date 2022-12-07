Благодаря программе самостоятельного ремонта техники, владельцы устройств Apple получат доступ к более чем 200 отдельным деталям и инструментам, а также инструкциям по ремонту.

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Где будет действовать программа Self Service Repair

Запчасти и инструменты можно приобрести в магазине самообслуживания Apple в таких странах:

Бельгии,

Франции,

Германии,

Италия,

Испании,

Польша,

Франции,

Швеции,

Великобритании.

Компания Apple отмечает, что клиентам будут доступны те же запчасти и инструменты по тем же ценам, что и в авторизованных сервисных центрах. Если вы не желаете покупать инструмент для одноразового ремонта, вы можете арендовать комплект на неделю. Клиенты могут отправить замененные детали для восстановления и переработки и потенциально получить кредит.

Цены на запчасти

Вот несколько примеров цен на запчасти по программе Self Service Repair:

модуль аккумулятора обойдется в 77,04 евро,

модуль дисплея в 327,11 евро,

модуль камеры в 192,76 евро.

Для ремонта iPhone 13 требуется много инструментов, включая пресс для батареи, пресс для дисплея, разные динамометрические ключи и намагничиватели, поэтому аренда кажется хорошим решением. Кроме того, само собой разумеется, что вы должны чувствовать себя уверенно, выполняя относительно сложные ремонтные работы.

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Кому это вообще нужно

Программа Self Service Repair появилась как реакция по требованию правительства. Таким образом, Apple реализует право пользователей на самостоятельный ремонт. Ее немало критиковали из-за высоких цен и других неудобств, однако она имеет одно существенное преимущество. Часто это едва ли не единственный способ отремонтировать ваш iPhone, если вы живете действительно далеко от авторизованных сервисных центров компании.