Такое открытие вряд ли можно назвать секретом, поскольку факт использования в iPhone датчиков Sony уже давно установлен в процессе разборки устройств такими компаниями, как iFixit. Это всего лишь первое официальное признание этого факта главой компании.

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Почему о компонентах iPhone мало что известно официально

Apple держит в секрете информацию о поставщиках компонентов, используемых в iPhone и других своих устройствах. На сайте Apple, как правило, просто перечисляются характеристики камеры iPhone, такие, как разрешение, диафрагма и угол обзора, без указания используемых компонентов. Но на этот раз Тим Кук решил отдать должное длительному сотрудничеству с японской компанией.

Мы сотрудничаем с Sony уже более десяти лет с целью создания лучших в мире датчиков камеры для iPhone,

– написал Кук в Twitter.

Так он поблагодарил гендиректора Sony Кенитиро Йосиди и его команду за то, что тот показал ему центр в Кумамото.

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Визит Тима Кука на предприятие Sony подтверждает, что компания намерена продолжать сотрудничество. Согласно недавней публикации ресурса Nikkei Asia, Sony разработала передовой датчик изображения с новой архитектурой, который, как ожидается, будет использоваться в iPhone следующего поколения, а также будет поставляться другим производителям смартфонов.