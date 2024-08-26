Стало відомо, які звинувачення висувають Павлу Дурову
Джерело:Reuters
Після затримання засновника Telegram Павла Дурова уперше стали відомі точні звинувачення, які проти нього висуває влада Франції.
Причини арешту Дурова
Згідно з останніми заявами, Павла Дурова звинувачують у відсутності модерації в Telegram і відмові співпрацювати з поліцією. Джерела у французькій поліції кажуть, що Дурова затримали в рамках попереднього розслідування.
Дивіться також Дурову продовжили термін тримання під вартою
У першому офіційному підтвердженні арешту Дурова президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у затриманні засновника Telegram політичного мотиву не було.
Арешт глави Telegram на території Франції відбувся в рамках триваючого судового розслідування. Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення мають прийняти судді,
– написав Макрон.
Представник поліції повідомив журналістам, що Дуров перебуває під слідством національних служб з боротьби з кіберзлочинністю та шахрайством за відмову від співпраці у розслідуванні кіберзлочинів та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою.
- Нагадаємо, Павло Дуров, який народився в Росії, був заарештований у Франції в аеропорту Ле Бурже під Парижем невдовзі після приземлення на приватному літаку з Азербайджану.
- Відсутність офіційного підтвердження призвела до численних спекуляцій щодо причин його затримання. Висувалися, зокрема, версії про те, що його було затримано за нібито сприяння торгівлі наркотиками та відсутність реакції на випадки жорстокого поводження з дітьми у месенджері Telegram.
- 39-річний мільярдер, якого називають "російським Марком Цукербергом", має подвійне громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів. У мережі також з'являлась інформація про те, що Дуров начебто має громадянство Франції, а тому не підлягає екстрадиції до, наприклад, Росії.