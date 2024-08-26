Причини арешту Дурова

Згідно з останніми заявами, Павла Дурова звинувачують у відсутності модерації в Telegram і відмові співпрацювати з поліцією. Джерела у французькій поліції кажуть, що Дурова затримали в рамках попереднього розслідування.

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У першому офіційному підтвердженні арешту Дурова президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у затриманні засновника Telegram політичного мотиву не було.

Арешт глави Telegram на території Франції відбувся в рамках триваючого судового розслідування. Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення мають прийняти судді,

– написав Макрон.

Представник поліції повідомив журналістам, що Дуров перебуває під слідством національних служб з боротьби з кіберзлочинністю та шахрайством за відмову від співпраці у розслідуванні кіберзлочинів та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою.