Арешт Павла Дурова, термін якого спливав увечері неділі, продовжили ще на 48 годин, повідомляють французькі ЗМІ. За цей час йому мають висунути звинувачення або відпустити на волю.

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Дуров залишається у СІЗО

Максимально тримати під вартою без звинувачення у Франції за особливо тяжкими статтями на зразок тероризму можуть до 144 годин (тобто шість діб).

Нагадаємо, що мільярдеру закидають співучасть у низці кримінальних злочинів через те, що в месенджері Телеграм відсутня модерація.

Затримання Дурова викликало паніку серед російських воєнкорів та пропагандистів, адже основним засобом для зв'язку, яким користуються окупанти на так званій "сво", є саме Telegram.