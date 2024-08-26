Арест Павла Дурова, срок которого истекал вечером воскресенья, продлили еще на 48 часов, сообщают французские СМИ. За это время ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.

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Дуров остается в СИЗО

Максимально держать под стражей без обвинения во Франции по особо тяжким статьям вроде терроризма могут до 144 часов (то есть шесть суток).

Напомним, что миллиардеру вменяют соучастие в ряде уголовных преступлений из-за того, что в мессенджере Телеграмм отсутствует модерация.

Задержание Дурова вызвало панику среди российских военкоров и пропагандистов, ведь основным средством для связи, которым пользуются оккупанты на так называемой "сво", является именно Telegram.