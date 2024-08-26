Причины ареста Дурова
Согласно последним заявлениям, Павла Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с полицией. Источники во французской полиции говорят, что Дурова задержали в рамках предварительного расследования.
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В первом официальном подтверждении ареста Дурова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании основателя Telegram политического мотива не было.
Арест главы Telegram на территории Франции состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не является политическим решением. Это решение должны принять судьи,
– написал Макрон.
Представитель полиции сообщил журналистам, что Дуров находится под следствием национальных служб по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ от сотрудничества в расследовании киберпреступлений и финансовых преступлений в Telegram. Он все еще находится под стражей.
- Напомним, Павел Дуров, который родился в России, был арестован во Франции в аэропорту Ле Бурже под Парижем вскоре после приземления на частном самолете из Азербайджана.
- Отсутствие официального подтверждения привело к многочисленным спекуляциям относительно причин его задержания. Выдвигались, в частности, версии о том, что он был задержан за якобы содействие торговле наркотиками и отсутствие реакции на случаи жестокого обращения с детьми в мессенджере Telegram.
- 39-летний миллиардер, которого называют «российским Марком Цукербергом», имеет двойное гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. В сети также появлялась информация о том, что Дуров якобы имеет гражданство Франции, а потому не подлежит экстрадиции, например, в Россию.