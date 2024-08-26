Причины ареста Дурова

Согласно последним заявлениям, Павла Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с полицией. Источники во французской полиции говорят, что Дурова задержали в рамках предварительного расследования.

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В первом официальном подтверждении ареста Дурова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании основателя Telegram политического мотива не было.

Арест главы Telegram на территории Франции состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не является политическим решением. Это решение должны принять судьи,

– написал Макрон.

Представитель полиции сообщил журналистам, что Дуров находится под следствием национальных служб по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ от сотрудничества в расследовании киберпреступлений и финансовых преступлений в Telegram. Он все еще находится под стражей.