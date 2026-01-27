Не викидайте стару флешку: ось кілька способів дати їй друге життя

Колись USB-флешки були незамінним аксесуаром для щоденних справ, але з розвитком хмарних сервісів і месенджерів із миттєвою синхронізацією їхня роль помітно змінилася. Попри це, вони не втратили своєї цінності повністю й досі можуть стати у пригоді в ситуаціях, про які зазвичай згадують запізно.

Чи справді USB-флешки вже не потрібні?

За останні десять років спосіб роботи з файлами кардинально змінився. Невеликі документи легко передаються безпосередньо між пристроями або через хмарні сервіси. Для великих обсягів даних користувачі дедалі частіше обирають зовнішні SSD чи карти пам’яті microSD, ціни на які суттєво знизилися. На цьому тлі USB-флешки виглядають застарілим рішенням, пише 24 Канал.

Втім, досвід показує, що повна відмова від них не завжди виправдана. Старі накопичувачі можуть виконувати вузькі, але критично важливі завдання, де альтернативи або менш зручні, або менш безпечні.

Друк і локальні медіатеки без зайвих ризиків

Одна з ключових причин зберігати USB-флешку – робота з публічними пристроями. Якщо вдома немає принтера, друк у бібліотеці чи канцелярському магазині часто вимагає передавання файлів. Надсилання документів електронною поштою або через хмару означає зайвий обмін персональними даними. Фізичний накопичувач у цьому випадку простіший і приватніший варіант.

USB-накопичувачі також зручні для створення локальних медіатек. Наприклад, зберігання ваших таємних файлів, які ви не хочете тримати в хмарі.

Портативні програми для роботи будь-де

Ще один недооцінений сценарій – використання портативних програм. Це застосунки, які запускаються без встановлення на систему та зберігають усі налаштування на флешці. На одному USB-накопичувачі можна тримати браузер, графічний редактор чи медіаплеєр і запускати їх на будь-якому комп’ютері.

Такий підхід особливо корисний під час роботи на чужих або публічних пристроях, де немає доступу до звичних інструментів. Флешка фактично перетворюється на персональне робоче середовище, яке завжди під рукою.



Старі USB-флешки все ще мають сенс у 2026 році / Фото Depositphotos

Завантажувальні накопичувачі як страховка

Найпрактичніше застосування старих USB-дисків – створення завантажувальних інсталяторів операційних систем. У разі збою, віруса чи інших несправностей такий накопичувач дозволяє швидко перевстановити систему без завантаження файлів із серверів.

Для деяких ноутбуків це критично важливо, адже стандартна інсталяція може не враховувати специфічні драйвери чи особливості апаратної частини. Завантажувальна флешка з повним набором необхідного програмного забезпечення економить час і нерви.

Чому фізичні носії все ще актуальні

Хоча USB-флешки не є найнадійнішим варіантом для довгострокового зберігання даних, вони мають одну ключову перевагу – автономність. Файли залишаються локальними й доступними навіть за відсутності інтернету або під час збою хмарних сервісів. Саме ця проста, але надійна модель робить старі накопичувачі корисним резервним інструментом, який варто зберігати про всяк випадок.