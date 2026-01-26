Коли з'являться голосові дзвінки та інтернет через Starlink Direct to Cell

Понад 3 мільйони абонентів Київстар вже скористалися можливістю відправляти SMS через супутники Starlink Direct to Cell. Наразі оператор працює над наступними етапами розвитку технології – запуском Light Data, повноцінного мобільного інтернету та голосових викликів.

Які наступні кроки розвитку супутникового зв'язку в Україні?

Від старту роботи Starlink Direct to Cell наприкінці листопада 2025 року технологією скористалися понад 3 мільйони користувачів Київстар. Абоненти відправили через космічну мережу вже більше 1,2 мільйона текстових повідомлень, підключаючись до мережі "Kyivstar-SpaceX", зазначає сайт Мінцифри.

Дивіться також Ілон Маск посварився з Ryanair через Wi-Fi в літаках

Найбільша кількість користувачів супутникового сервісу зафіксована у п'яти областях – Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі. Водночас найактивніше текстові повідомлення через супутник надсилають у південних та східних областях країни, де технологія забезпечує критично важливий зв'язок.

За словами Олександра Комарова, генерального директора Київстар, SMS – це лише початковий етап впровадження технології. Протягом 2026 року планується запуск Light Data для сумісних смартфонів. Це спеціальний режим передачі інформації, адаптований до роботи через супутникову мережу. У такому режимі месенджери та додатки не зможуть здійснювати відеовиклики, проте забезпечать стабільний обмін текстовими повідомленнями та мультимедійними файлами в режимі реального часу.

Є кілька умов

Наступним кроком стане запуск повноцінного мобільного інтернету й голосових викликів. Проте для цього потрібно виконати кілька технічних умов:

По-перше, над українською територією має перебувати достатня кількість супутників для безперервної передачі сигналу.

По-друге, необхідно продовжити розширення супутникового угруповання Starlink Direct to Cell – наразі на орбіті знаходиться приблизно 650 таких апаратів.

По-третє, голосовий зв'язок працюватиме виключно через технологію VoLTE – сучасний стандарт передачі голосу через мережі четвертого покоління. Це вимагає додаткової модернізації як супутників, так і наземного обладнання.

Нагадаємо, Starlink забезпечує швидкість 400+ Мбіт/с у більшості місць по всьому світу у випадку використання через спеціальні термінали. Але якою буде швидкість при прямому з'єднанні смартфона з супутником, невідомо.