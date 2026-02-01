"Спрацювало": Маск заявив про перші результати блокування Starlink для російських дронів

Американський підприємець і власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи з припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже начебто дали результат. Міністр оборони Михайло Федоров подякував йому за те, що перші дії вже мають ефект.

Україна продовжує співпрацю зі SpaceX для розв'язання проблеми. Про це Ілон Маск заявив у соцмережі X.

Що заявив Маск результати блокування Starlink для російських дронів?

Ілон Маск зазначив, що вже є перші результати блокування Starlink, який використовують російські дрони для атаки на українські міста.

Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно зробити більше,

– написав Маск.

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Маску та підтвердив, що перші дії вже мають реальний ефект. За його словами, Україна продовжує тісну співпрацю з командою SpaceX щодо подальших кроків.

Раніше Федоров повідомляв, що Міноборони звернулося до SpaceX після появи російських дронів із системою Starlink над українськими містами та запропонувало механізми для розв'язання проблеми.

Останнім часом російські війська дедалі частіше використовують Starlink на ударних безпілотниках, що дозволяє їм обходити засоби радіоелектронної боротьби та підвищувати точність атак.

Що відомо про використання російськими дронами Starlink?