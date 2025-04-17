Нова загроза: Росія глушить Starlink прямо на орбіті над Україною, Китай приєднується

Звіт американського аналітичного центру попереджає: супутникова мережа Starlink компанії SpaceX стала мішенню для російських і китайських контркосмічних технологій. У документі йдеться про серйозні ризики для цивільного та військового використання супутників.

Загроза для супутників зростає

Starlink, який забезпечує високошвидкісний інтернет за допомогою великої мережі супутників на низькій навколоземній орбіті, активно використовувався в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Сервіс став критичним для підтримки інтернет-зв’язку, а також для безпечної комунікації військових і державних структур. Це стало головною причиною, чому супутникова система, що належить компанії SpaceX, опинилася під серйозною загрозою з боку Росії та Китаю. Про це йдеться в новому звіті Secure World Foundation (SWF), який оцінює космічні можливості понад десятка країн за останній рік, повідомляє 24 Канал.

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У тексті звіту йдеться, що з травня 2024 року українські військові почали повідомляти про перебої в роботі Starlink. Причиною називали експерименти Росії з новими технологіями радіоелектронної боротьби. Згідно зі звітом аналітичного центру Secure World Foundation (SWF), це може бути пов’язано з використанням системи "Тобол" – технології, створеної для захисту російських супутників, яку тепер застосовують для глушіння сигналів Starlink над Україною.

Американські розвідувальні документи, що стали джерелом для звіту, вказують:до спроб виведення з ладу супутникового зв’язку на сході України.

Росія також працює над новою системою "Калінка", яка має виявляти й глушити сигнали між супутниками Starlink та наземними терміналами. Як повідомив директор Центру безпілотних систем і технологій РФ Андрій Безруков, "Калінка" зможе виявляти навіть термінали, підключені до захищеної військової версії Starlink під назвою Starshield.

Окрім Starlink, російське втручання торкнулося і GPS. У чотирьох європейських країнах – Франції, Нідерландах, Швеції та Люксембурзі – були зафіксовані перебої сигналів. Також повідомлялося про захоплення мовлення дитячих телеканалів і трансляцію на них пропагандистських сюжетів про війну в Україні. Міжнародний союз електрозв’язку пов’язав ці інциденти з передавачами в Москві, Калінінграді та Павлівці.

Попри зусилля, Starlink продовжує функціонувати. У документі SWF зазначено, що станом на лютий 2025 року мережа демонструє високу стійкість до кібератак.

Китай теж не спить

Китай, зі свого боку, також посилює свої контркосмічні спроможності на тлі ймовірного конфлікту зі США. Зокрема, дослідники ВМС Народно-визвольної армії пропонують використовувати підводні човни з лазерами, які можуть тимчасово виринати, аби уражати супутники на орбіті. Але через обмеження у виявленні супутників під водою, такі атаки вимагатимуть зовнішнього наведення.

Але й США не стоять осторонь. Їхні Космічні сили тестують нові системи радіоелектронної боротьби – "Дистанційні модульні термінали", здатні працювати з великої відстані.

"Глушать усі", – заявила Вікторія Самсон, директорка вашингтонського офісу Secure World Foundation та одна з авторок звіту. За її словами, наразі застосовуються здебільшого неруйнівні методи впливу на супутники, проте ризики ескалації залишаються. Як відомо, Росія давно тестує протисупутникову зброю, в тому числі й таку, що може повністю руйнувати апарати на орбіті, розбиваючи їх на друзки.

Звіт SWF підкреслює: зростаюча залежність людства від космосу, особливо в питаннях безпеки, стимулює країни до нарощування можливостей ведення війни на орбіті. І хоча наразі йдеться здебільшого про заглушення сигналів, наступна ескалація може мати серйозні й довготривалі наслідки на планеті.