Найбільша в історії людства ракета летить у космос: пряма трансляція Starship Flight 5

SpaceX готується до одного з найбільш очікуваних випробувальних польотів Starship, який отримав назву "Політ 5" і має відбутися в неділю, 13 жовтня. Це буде п'ятий тестовий політ колосального корабля Starship і надважкої ракети-носія Super Heavy, найбільшої і найпотужнішої ракети в історії.

Старт відбудеться з космодрому Starbase компанії SpaceX поблизу пляжу Бока-Чіка в Південному Техасі. Для тих, хто хоче побачити запуск наживо, доступно кілька варіантів онлайн-трансляцій, повідомляє Техно 24.

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Час запуску та деталі трансляції

Запуск Starship Flight 5 заплановано на 8 ранку за східним часом (12:00 за Гринвічем), тож в Україні його можна буде побачити о 15:00 за Києвом.

Вікно запуску триває 30 хвилин, тобто космічний корабель може злетіти в будь-який час між 15:00 та 15:30. Ви можете спостерігати за подією в прямому ефірі.

Акаунт SpaceX в X (колишній Twitter) транслюватиме запуск, а пряма трансляція розпочнеться за 35 хвилин до старту. Додаткові онлайн-платформи, такі як NASASpaceflight також проводять власну трансляцію з коментарями, яка вже триває.

Starship Flight 5: пряма трансляція

Цілі польоту і спроба зловити перший ступінь

Оскільки SpaceX продовжує працювати над створенням повністю багаторазових космічних кораблів, основними цілями польоту Starship Flight 5 є успішний запуск корабля Starship і спроба повернення надважкого прискорювача шляхом захоплення в повітрі над майданчиком.

Вперше SpaceX спробує повернути перший ступінь Super Heavy на стартовий майданчик і зловити його за допомогою конструкції Mechazilla – гігантських механічних "рук", призначених для захоплення ракети в повітрі. У разі успіху цей метод повернення значно скоротить час між запусками.

Метою місії також буде запуск Starship у космос і контрольоване повернення в атмосферу перед падінням в Індійському океані.



Ось як має пройти політ / Фото SpaceX

Технічна підготовка та цілі багаторазового використання

Інженери SpaceX витратили місяці на підготовку до амбітної спроби впіймання прискорювача, інвестувавши десятки тисяч годин у створення та тестування необхідної інфраструктури. Однак, запуск відбудеться лише тоді, коли всі умови будуть визнані безпечними.

Starship і Super Heavy мають висоту майже 122 метри у повністю складеному стані, приводяться в рух 33 двигунами Raptor на першому ступені і шістьма двигунами Raptor на космічному кораблі Starship.



Найбільша ракета в історії людства / Фото NASASpaceflight

Під час попереднього випробувального польоту Starship у червні SpaceX досягла космосу, але у корабля виникли незначні проблеми при вході в атмосферу, і ракета-носій Super Heavy успішно здійснила м'яку посадку в Мексиканській затоці.

SpaceX прагне зробити Starship і систему Super Heavy повністю придатними для багаторазового використання. Ця місія стане ще одним кроком на шляху до цієї мети, а також підготує ракету до майбутніх місій NASA, включаючи висадку астронавтів на Місяць в рамках місії Artemis 3, запланованої на 2026 рік.

Як довго триватиме політ?

Якщо SpaceX повторить траєкторію Flight 4, місія триватиме понад годину. Очікується, що ракета-носій Starship підніметься в космос і повернеться в атмосферу над Індійським океаном. Що стосується надважкої ракети-носія, то якщо умови не будуть ідеальними для приземлення, SpaceX може обрати м'яке приземлення в Мексиканській затоці, подібно до минулого польоту.

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Коли буде запуск, якщо цей політ скасують?

Спочатку Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) повідомило, що ліцензія на запуск SpaceX для Starship Flight 5 не буде готова до листопада через тривалі перевірки. Однак, після перенесення термінів, SpaceX отримала нову ліцензію на запуск 12 жовтня, що відкрило шлях до недільного запуску.

Якщо SpaceX не зможе здійснити запуск 13 жовтня, у них будуть резервні можливості 14 і 15 жовтня. Округ Кемерон, штат Техас, випустив повідомлення про закриття доріг і пляжу Бока-Чіка-Біч на цей період.