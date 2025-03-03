Запуск Starship Flight 8: де і коли дивитися пряму трансляцію польоту

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало компанії SpaceX дозвіл на проведення нового випробувального запуску надважкої ракети Starship. Однак регулятор досі не закрив розслідування аварійного завершення попереднього тестового польоту, під час якого уламки корабля створили вогняний дощ у небі.

Згідно з інформацією FAA, запуск Starship відбудеться 3 березня о 18:30 за місцевим часом (4 березня о 01:30 за київським часом), повідомляє 24 Канал.

А тим часом SpaceX виявила причину вибуху Starship та обіцяє запобігти повторенню інциденту

Надважкий прискорювач Super Heavy має вивести у космос дещо модифіковану версію корабля Starship із макетним корисним навантаженням.

Загалом політ повинен пройти за планом попереднього, сьомого тестового запуску, оскільки завдання заплановані в його рамках не були реалізовані.

Основними цілями восьмого випробувального польоту Starship залишаються захоплення прискорювача Super Heavy механізмами стартового комплексу та виведення корабля на орбіту з подальшим контрольованим приводненням у океані.

Де дивитися трансляцію Starship Flight 8

SpaceX вже давно проводить усі свої трансляції виключно на сторінці в соцмережі X. Тож для того, щоб переглянути запуск Starship Flight 8 в режимі онлайн, потрібно буде відвідати спеціальну сторінку з трансляцією.

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Прикрий інцидент

Нагадаємо, що попередній політ закінчився успішною посадкою прискорювача Super Heawy, однак втратою корабля Starship.

Розслідування попереднього запуску показало, що причиною аварії став витік у паливній магістралі корабля, що призвело до вибуху через кілька хвилин після відокремлення верхнього ступеня від прискорювача.

На борту Starship будуть розміщені масо-габаритні макети супутників Starlink, які спробують розгорнути у космосі. Після цього корабель разом із вантажем здійснить приводнення в Індійському океані.

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SpaceX сподівається, що цей тест дозволить зібрати нові дані, необхідні для подальшої сертифікації ракети та її підготовки до майбутніх місій.