Valve повертає Steam Machine: все що відомо про новий ігровий міні-ПК

Компанія Valve відродила проєкт Steam Machine, представлений ще 12 років тому. Нова версія – це потужний ігровий міні-ПК на базі SteamOS, який позиціонують як наступний крок у розвитку Steam Deck.

Valve зазначає у Steam, що гравці зможуть запускати на Steam Machine будь-які ігри з бібліотеки Steam, включно з улюбленими тайтлами AAA класу, інформує 24 Канал.

Які характеристики матиме Steam Machine?

В основі нової Steam Machine лежить шестиядерний процесор AMD на архітектурі Zen 4, що працює на частоті до 4,8 ГГц. Його доповнюють 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 (планки SO-DIMM можна замінити, але доступ до них ускладнений) та NVMe-накопичувач на 512 ГБ або 2 ТБ.

Твердотільний накопичувач стандарту M.2 2230 можна легко замінити на більш місткий. Крім того, пам'ять можна буде розширити за допомгою звичайних SD-карток.

Головною особливістю пристрою стала дискретна графіка – кастомний чип AMD на архітектурі RDNA 3 з 8 ГБ відеопам’яті GDDR6. За характеристиками він близький до мобільної відеокарти Radeon RX 7600M.

За словами інженерів Valve, консоль може запускати сучасні ігри в роздільній здатності 4K з використанням технології FSR. Тести PC Gamer показали, що Cyberpunk 2077 працює стабільно, хоча для вищої частоти кадрів краще грати в 1080p без масштабування.

Пристрій працює на SteamOS з оболонкою Proton, що забезпечує сумісність з іграми для Windows. Більшість проєктів запускаються без проблем, однак деякі мультиплеєрні ігри, як-от Fortnite чи Battlefield, можуть не працювати через несумісність їхніх античит-систем. Втім, Valve наголошує, що на Steam Machine можна встановити Windows 11.

Дизайн консолі – це куб висотою близько 16 см, розроблений для розміщення біля телевізора. Всередині встановлено потужну систему охолодження з одним великим радіатором та 120-міліметровим вентилятором, який працює майже безшумно.



Живі фото Steam Machine / Фото Future

Передня панель знімна, що дозволяє її кастомізувати – дивіться відео:

На ній розташовані два порти USB 3.0 та слот microSD, а ззаду – два USB 2.0, один USB-C та Ethernet. Пристрій підтримує Wi-Fi 6E, Bluetooth та може підключати до чотирьох контролерів Steam без адаптера.



Порти розширення Steam Machine / Фото Valve

Коли з'явиться і скільки коштуватиме Steam Machine?

Вихід нової Steam Machine заплановано на 2026 рік. Ціни поки не оголошені, але очікується, що вони будуть демократичними, як і у випадку зі Steam Deck.