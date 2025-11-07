З моменту дебюту PlayStation Portal два роки тому користувачі скаржилися, що консоль обмежена функцією Remote Play — фактично, це був лише екран для відтворення ігор з власної PS5. Навіть із додаванням підтримки публічних Wi-Fi-мереж пристрій залишався залежним від домашньої консолі. Тепер Sony суттєво розширила його можливості, додавши хмарний стримінг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог PlayStation.

Як хмарний стримінг змінює PlayStation Portal?

Компанія оголосила, що власники підписки PlayStation Plus Premium отримають доступ до обраних цифрових ігор PS5 напряму з хмари. Це означає, що грати можна без потреби запускати власну консоль.

Як пише BGR, Головна перевага нового оновлення полягає у свободі користування: тепер можна стримити ігри навіть тоді, коли інший користувач грає на вашій PS5 під своїм обліковим записом. Усе, що потрібно, — це швидке інтернет-з’єднання та активна підписка Premium.

Серед підтримуваних ігор уже доступні популярні тайтли, зокрема "Ghost of Yōtei", "Grand Theft Auto V" і "Final Fantasy VII Rebirth". Повний список ігор із хмарною підтримкою можна переглянути у каталозі PS5. Завдяки цьому оновленню PlayStation Portal нарешті набуває функціональності справжньої портативної консолі, а не просто додатку до стаціонарної системи.

Які в Sony плани на екранізацію Horizon Zero Dawn?

Суд Sony проти Tencent, через плагіат останніх на гру Horizon Zero Dawn, розкрив плани розробників щодо створення екранізації та термінів її виходу на екрани.

Керівник підрозділу PlayStation Productions Асад Кізілбаш розповів про плани щодо екранізації пригод Елой у своїх свідченнях, даних під присягою. Окрім того, Кізілбаш також поділився новою інформацією. Зокрема, стало відомо, що у творців проєкту "вже є робочий сценарій", а також, що вони активно шукають режисера. Як тільки його буде знайдено, розпочнуться кастинги акторського складу. Загалом компанія має на меті розпочати фільмування у 2026 році, а випустити стрічку на екрани вже у наступному – 2027.