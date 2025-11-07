С момента дебюта PlayStation Portal два года назад пользователи жаловались, что консоль ограничена функцией Remote Play - фактически, это был лишь экран для воспроизведения игр с собственной PS5. Даже с добавлением поддержки публичных Wi-Fi-сетей устройство оставалось зависимым от домашней консоли. Теперь Sony существенно расширила его возможности, добавив облачный стриминг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог PlayStation.

Смотрите также STALKER 2 на PS5: GSC показали новый геймплейный трейлер

Как облачный стриминг меняет PlayStation Portal?

Компания объявила, что владельцы подписки что владельцы подписки PlayStation Plus Premium получат доступ к избранным цифровым играм PS5 напрямую из облака. Это означает, что играть можно без надобности запускать собственную консоль.

Как пишет BGR, Главное преимущество нового обновления заключается в свободе пользования: теперь можно стримить игры даже тогда, когда другой пользователь играет на вашей PS5 под своей учетной записью. Все, что нужно, - это быстрое интернет-соединение и активная подписка Premium.

Среди поддерживаемых игр уже доступны популярные тайтлы, в частности "Ghost of Yōtei", "Grand Theft Auto V" и "Final Fantasy VII Rebirth". Полный список игр с облачной поддержкой можно просмотреть в каталоге PS5. Благодаря этому обновлению PlayStation Portal наконец приобретает функциональность настоящей портативной консоли, а не просто приложения к стационарной системе.

Какие у Sony планы на экранизацию Horizon Zero Dawn?

Суд Sony против Tencent, из-за плагиата последних на игру Horizon Zero Dawn, раскрыл планы разработчиков по созданию экранизации и сроков ее выхода на экраны.

Руководитель подразделения PlayStation Productions Асад Кизилбаш рассказал о планах по экранизации приключений Элой в своих показаниях, данных под присягой. Кроме того, Кизилбаш также поделился новой информацией. В частности, стало известно, что у создателей проекта "уже есть рабочий сценарий", а также, что они активно ищут режиссера. Как только он будет найден, начнутся кастинги актерского состава. В целом компания имеет целью начать съемки в 2026 году, а выпустить ленту на экраны уже в следующем – 2027.