У 2026 році Монетний двір США випустить пам’ятну монету номіналом 1долар із зображенням Стіва Джобса. Вона стане частиною серії American Innovation, присвяченої видатним американським новаторам. На монеті зображено молодого Джобса, а поруч викарбувано фразу "make something wonderful".

Монетний двір США представив дизайн нової пам’ятної монети номіналом 1 долар, присвяченої співзасновнику Apple Стіву Джобсу. Вона вийде у 2026 році в межах серії American Innovation, що вшановує видатних новаторів і винахідників з різних штатів США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors

Як виглядатиме монета на честь Стіва Джобса?

На монеті зображено молодого Джобса у звичному для нього стилі — чорна водолазка, джинси та кросівки. Він сидить перед типовим пейзажем Північної Каліфорнії, де серед пагорбів і дубів зароджувалися ідеї, що змінили технологічний світ. Поруч викарбувані написи "UNITED STATES OF AMERICA", "CALIFORNIA", "STEVE JOBS" і "MAKE SOMETHING WONDERFUL".

Офіційний опис монети наголошує, що її композиція символізує зв’язок між природою Каліфорнії та баченням Джобса — перетворювати складні технології на прості, інтуїтивні й «органічні» для користувачів.

Як повідомляє The Verge, монета стане доступною на сайті Монетного двору США одразу після запуску у 2026 році. Вартість одного екземпляра становитиме 13.25 доларів, а набір із чотирьох монет (де три інші присвячені іншим новаторам) коштуватиме 27.50 доларів. Також будуть доступні рулони по 25 монет і мішки по 100 штук для колекціонерів.

Ініціатором увічнення Джобса став губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який запропонував кандидатуру підприємця для серії. На його думку, Стів Джобс уособлює дух Каліфорнії — прагнення до нових ідей, творчості та технологічного прориву.

