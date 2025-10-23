Стрибки напруги після включення світла: як захистити свою техніку

Після відновлення електропостачання чи одночасного ввімкнення кількох приладів у мережі часто виникають короткі стрибки напруги. Такі імпульси можуть пошкодити холодильник, комп’ютер чи іншу дорогу техніку. Експерти радять встановити спеціальні засоби захисту та правильно облаштувати електромережу вдома.

Коли в мережу подається електрика після відключення або ви одночасно вмикаєте потужні прилади – кондиціонер, холодильник чи пральну машину – у системі з’являється різке навантаження. Це явище називають inrush current, або пусковим струмом. У цей момент техніка споживає значно більше енергії, ніж під час звичайної роботи, що може спричинити короткі перепади напруги. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Eaton.

Чому після ввімкнення світла виникають стрибки напруги і як захиститись?

Після таких стрибків у проводці часто з’являються короткі імпульси – voltage spikes – які можуть тривати лише мікросекунди, але бути достатньо потужними, щоб пошкодити електроніку з мікросхемами. Такі перепади можуть поступово руйнувати компоненти, навіть якщо зовні техніка працює нормально.

Які прилади найбільш уразливі?

Найбільше страждає техніка з електронним керуванням – комп’ютери, ігрові консолі, телевізори чи сучасні холодильники з цифровими модулями. Навіть серія невеликих стрибків може зменшити термін служби приладу.

Холодильники та кондиціонери, своєю чергою, самі створюють такі імпульси при запуску компресора. Якщо електропроводка стара або не має заземлення, ризик пошкодження для решти техніки у квартирі суттєво зростає.

Як захистити техніку від перепадів?

Встановіть пристрій захисту від перенапруги (surge protector). Це найпростіший спосіб убезпечити побутову техніку. Важливо, щоб пристрій мав сертифікацію та вказане енергопоглинання в джоулях. Розгляньте варіант загального захисту для всієї оселі. Пристрій встановлюється в електрощиток і захищає всю мережу. Перевірте заземлення. Без нього навіть найкращий захист не допоможе. За порадою Real Simple, варто звернутись до електрика для перевірки стану проводки. Для комп’ютерів і серверів – блок безперебійного живлення (UPS). Такі пристрої згладжують перепади й стабілізують напругу. Не перевантажуйте розетки. Підключення кількох потужних приладів в одну точку може викликати додаткові імпульси. Під час грози чи відключень електроенергії від’єднуйте техніку від мережі. Блискавка або коливання напруги в загальній лінії можуть створити сильний удар по електроніці.

На що звернути увагу вдома

Якщо світло в кімнаті часто блимає, розетки нагріваються або чути запах плавлення пластику, це сигнал, що проводка працює на межі. Експерти Right Touch Electrical радять у таких випадках припинити користування технікою та викликати фахівця.

Як підготуватись до відключення світла?

Росія знову посилила масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі — ракети та дрони атакують електростанції, підстанції та розподільчі мережі по всій країні. Унаслідок пошкоджень уже запроваджено графіки відключень, а в деяких регіонах світло вимикають аварійно.

Планування допоможе впоратись із будь-якими відключеннями без паніки. Головне – перевіряти запаси, оновлювати аварійний набір і мати чіткий план дій. Під час відключення світла насамперед переконайтесь, що всі члени родини в безпеці. Зберіться разом в одній кімнаті, де зручно розміститись і де є доступ до вашого аварійного набору. Роздайте ліхтарики або скористайтесь ліхтарями на батарейках, щоб уникнути травм у темряві. Далі дістаньте підготовлений набір для надзвичайних ситуацій. Перевірте, чи працюють ваші ліхтарі, чи є запас свіжих батарейок, води та їжі.