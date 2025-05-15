Студентка вимагає повернути гроші за навчання, бо застукала професора за використанням ChatGPT

Студентка з Північно-східного університету США обурилася, виявивши, що її професор створював навчальні матеріали за допомогою ChatGPT, попри заборону користуватися ШІ для самих студентів. Тепер вона вимагає повернення коштів за навчання. Що каже університет?

Страшна правда про її навчання

Елла Стейплтон стала героїнею гучної історії після того, як звинуватила свого професора у використанні ChatGPT для створення конспектів лекцій. Це обурило її, адже самим студентам заборонено користуватись штучним інтелектом під час навчального процесу. Підозра з’явилася на початку року, коли Стейплтон помітила дивні елементи в лекційних матеріалах – орфографічні помилки, ілюстрації з характерними артефактами, властивими генераторам ШІ, а також частини запиту професора, які той випадково скопіював. Наприклад, він просив ШІ "розширити охоплення всіх сфер, бути більш детальним і конкретним", повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю студентки, яке вона дала New York Times.

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Він каже нам не використовувати його, а потім сам його використовує,

– скаржиться Стейплтон, яка вступила в суперечку з університетом.

Занепокоєна подвійними стандартами, вона звернулася до адміністрації навчального закладу з вимогою повернути їй 8000 доларів, уже сплачених за навчання. Розгляд тривав до самого її випуску, але остаточне рішення університету було однозначним – повернення грошей не буде.

Журналісти NYT поспілкувалися з викладачами з інших навчальних закладів, які також використовують інструменти ШІ, не вважаючи це проблемою. Один із них, Пол Шовлін з Університету Огайо, зазначив, що універсальних правил щодо впровадження нових технологій у навчання не існує. Він вважає, що студентські звинувачення перетворюють викладачів на "монстрів", що виглядає абсурдно.

Ставлення до ШІ у професійному середовищі не є однозначним. У дослідженні бізнес-школи Дюкського університету за участі понад 4400 осіб з’ясувалося, що працівники часто очікують негативної реакції з боку колег за використання ШІ. Автори дослідження зазначають: хоча такі інструменти можуть підвищити продуктивність, вони також несуть ризик соціального осуду.

Професор бізнесу Рік Арроуд, якого звинуватила Стейплтон, підтвердив, що застосовував ChatGPT, пошуковик Perplexity і генератор слайдів Gamma, щоб "осучаснити" свої лекції. Він запевнив, що ретельно переглядав згенеровані матеріали, але не помітив ознак ШІ, на які звернула увагу студентка.

Тепер він вважає, що викладачі повинні бути відкритими зі студентами щодо того, коли і як саме використовують ШІ. За його словами, цей випадок став для нього уроком.