Геноцид Grok

Віднедавна у соцмережі X кожен користувач може згадати в своєму дописі @grok і поставити йому якесь питання. Відповідь надійде у публічному коментарі від штучного інтелекту. Це вже породило величезну кількість мемів про людей, які пишуть "Grok, це правда?", намагаючись перевірити такі очевидні твердження, як форма Землі. Однак віднедавна Grok раптово почав розповідати про міфічний "геноцид білих" у відповідь на запити, навіть якщо ті не мали до теми жодного стосунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Журналіст New York Times Арік Толер першим звернув увагу на цю аномалію, а за ним інші видання кинулися перевіряти, що їм відповість ШІ Ілона Маска. І багато з них підтвердили: Grok видає повідомлення про "расові вбивства білих фермерів у Південній Африці", навіть коли запит стосується, наприклад, домашніх улюбленців чи жартів про кулінарію.

Під час тесту журналісти надіслали Grok питання про твіт з цуценям від сценариста Брайана Стека, а у відповідь отримали відповідь про масові вбивства фермерів.

У відповідь на сатиричний пост про покупку свічок за 3600 доларів Grok спочатку надав нормальне пояснення, визнавши, що це жарт. Однак через кілька інших запитів, які розвивали тему, відповідь була знову про "геноцид білих".

В іншому випадку сторінка X Daily News, яка пише про новини соцмережі Маска, натрапила на аналогічний випадок в твіті, у якому користувач запитує, скільки разів студія HBO змінювала свою назву, оскільки вона вкотре її вирішила змінити. У відповідь Grok спочатку надає інформацію конкретно про питання щодо назви, а в наступному абзаці вже починає розповідати про геноцид – так, ніби питання про це також містилося в запиті до ШІ.

У ще одному прикладі користувачка опублікувала дві свої фотографії, написавши, що, на її думку, вона сьогодні виглядає дуже мило. У відповідь інший акаунт жартівливо запитав: "@grok, це правда?". Штучний інтелект у наступній відповіді навіть не намагався відповідати на запитання, а відразу заявив, що твердження про "геноцид білих" є дуже спірним.

NEWS: In recent days Grok has begun responding to completely unrelated queries with answers about the "white genocide" debate regarding South Africa.



The reason for this is currently unclear. pic.twitter.com/GhoN4my4LM — X Daily News (@xDaily) May 15, 2025

Загалом Grok, схоже, одержимий однією конкретною теорією змови, яка має ультраправе походження й неодноразово використовувалась неонацистами. Йдеться про міф, згідно з яким небілі люди знищують білих у Південній Африці, хоча жодних достовірних підтверджень цьому немає.

У відповідь на твіт, де Ілон Маск сам запостив зображення хрестів у ПАР і натякнув, що це нібито "цвинтарі білих жертв", Grok спробував провести фактчек. ШІ повідомив, що хрести насправді вшановують фермерів усіх рас. Згідно з даними з 2010 до серпня 2023 року, у ПАР сталося понад 4 тисячі нападів на ферми, в результаті яких загинуло понад 800 осіб – однак більшість фахівців вважають, що це частина загального рівня злочинності, а не результат расової політики.

Grok визнав, що дані щодо переслідування білих фермерів у країні є суперечливими: уряд ПАР заперечує системні напади через расу, а США 2025 року надали притулок лише кільком десяткам білих африканців, що подалися на імміграцію через страх дискримінації. Серед самих білих південноафриканців нема єдності: багато хто з них не вважає себе переслідуваними.

Така нав’язлива поведінка ШІ викликає запитання: чому Grok так наполегливо повертається до теми "геноциду білих"? Можливо, відповідь криється в позиції самого Маска. 24 березня він написав на своїй сторінці, що "старі ЗМІ не говорять про геноцид білих, бо це не вписується в їхню картину світу". Тоді Grok перевірив його слова й відповів, що жодне авторитетне джерело не підтверджує цю інформацію. Коли один з користувачів нещодавно повторно звернувся до Grok з тим самим запитом, ШІ знову підтвердив відсутність доказів.

Попри це, сам Маск роками демонструє схильність до поширення конспірологічних тез і расово упереджених дописів. Його тісні зв’язки з Південною Африкою, де він народився, а також любов до ультраправої риторики можуть бути непрямим поясненням дивної поведінки Grok. Маска давно звинувачують у тому, що він, прикриваючись свободою слова, насправді визнає лише ті точки зору, які збігаються з його поглядами, тоді як інші називає пропагандою, навіть якщо факти говорять, що він помиляється. Ми знаємо випадки, коли X накладав тіньові бани на сторінки, які не подобалися особисто Маску, бо дотримуються демократичних поглядів. Тож з огляду на це не треба дивуватися, що ШІ Grok налаштований таким чином, щоб вивчати дописи Ілона Маска й діяти відповідно до них. Мільярдер давно вважає, що лише він має рацію і знає правду про все на світі, а інші люди повинні сліпо йому вірити й підкорятися.

Радує лише одне: в кожному з відомих випадків Grok заперечує "геноцид білих", а не стверджує, що це правда. Однак той факт, що він чомусь застряг на одній і тій же темі, свідчить, що наступного разу він може зависнути на чомусь більш небезпечному й провокативному.