Ілон Маск програв суд проти OpenAI – мілярдера звинуватили в маніпуляціях і тиску

Судова битва між Ілоном Маском і OpenAI завершилася гучною поразкою мільярдера. Під час процесу присяжні побачили внутрішню переписку компанії, а керівництво OpenAI публічно поставило під сумнів розуміння Маском штучного інтелекту.

Федеральний суд у Каліфорнії відхилив позов Ілона Маска (Elon Musk) проти OpenAI та Microsoft, дійшовши колегіального висновку, що мільярдер надто довго чекав із поданням позову, тому його претензії не можуть бути розглянуті по суті, повідомляє Bloomberg.

Дивіться також OpenAI планує судитися з Apple: що не поділили компанії

Слухання тривали майже три тижні у федеральному суді міста Окленда. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс підтримала одностайне рішення присяжних після приблизно двох годин обговорень.

Я вважаю, що існує чимало доказів на підтвердження висновків присяжних,

– прокоментувала рішення суддя Гонсалес.

Як конфлікт між Маском і OpenAI дійшов до суду?

Позов Маска став кульмінацією багаторічного конфлікту між співзасновниками OpenAI. Підприємець стверджував, що компанія зрадила свою первинну місію – створення ШІ на благо людства – після переходу до комерційної моделі роботи.

Юристи Маска заявляли в суді, що Сем Альтман (Sam Altman) та Ґреґ Брокман (Greg Brockman) фактично "вкрали благодійну організацію", коли вирішили перетворити OpenAI на бізнес, орієнтований на прибуток. Окремо Маск звинувачував Microsoft у сприянні цій трансформації через інвестиції на суму 13 мільярдів доларів у період із 2019 по 2023 рік.

Втім, присяжні вирішили, що Маск знав про обставини конфлікту задовго до 2024 року, коли було подано позов. Через це суд навіть не розглядав головне звинувачення – чи справді OpenAI відійшла від своєї місії заради максимізації прибутку.

Під час процесу суд заслухав свідчення самого Маска, Альтмана, президента OpenAI Ґреґа Брокмана, а також інших людей, які брали участь у створенні компанії. Присяжним також показали сотні приватних повідомлень, корпоративних документів та особистих записів, що розкривали внутрішню кухню OpenAI за останні 11 років.

Одним із найгучніших моментів процесу стали заяви Брокмана щодо компетентності Маска у сфері штучного інтелекту.

Послухайте, він розуміється на ракетах, він розбирається в електромобілях. Але він не знав – і, як я вважаю, досі не знає – що таке ШІ,

– заявив президент OpenAI у суді.

Команда Маска, своєю чергою, намагалася показати Альтмана ненадійним керівником. Адвокати нагадували про його коротке усунення з посади CEO у 2023 році та стверджували, що навіть рада директорів OpenAI не довіряла йому.

У суді також пролунали деталі про статки, які принесло зростання OpenAI її засновникам та інвесторам. Брокман заявив, що його частка в компанії оцінюється майже у 30 мільярдів доларів. Колишній головний науковець OpenAI Ілля Суцкевер підтвердив, що його пакет акцій коштує близько 7 мільярдів доларів. CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) повідомив, що корпорація розраховувала отримати 92 мільярди доларів прибутку від інвестицій в OpenAI.

Сторона OpenAI натомість називала Маска заздрісним конкурентом, який залишив стартап після того, як співзасновники не погодилися передати йому повний контроль над компанією. Пізніше він створив власний ШІ-стартап xAI, який тепер безпосередньо конкурує з OpenAI.

Висновок журі підтвердив, що цей позов був лише лицемірною спробою підривати діяльність конкурента та спростувати багаторічну низку вкрай невдалих прогнозів щодо того, чим була і чим стане компанія OpenAI,

– прокоментував рішення суду журналістам адвокат OpenAI Вільям Савітт.

Представники OpenAI окремо наголосили, що мільярдер роками не подавав жодних претензій, а звернувся до суду лише після виходу на ринок власного ШІ-бізнесу.

Попри перемогу OpenAI, конфлікт між сторонами точно не слід вважати завершеним. Маск уже пообіцяв оскаржити рішення суду.

Крім того, досі тривають окремі судові процеси проти OpenAI, пов'язані з антимонопольними звинуваченнями та нібито викраденням комерційних таємниць.

Вам буде цікаво дізнатися, чому OpenAI взагалі змінила структуру

OpenAI була заснована у 2015 році як некомерційна організація. Її публічна місія полягала у створенні "безпечного штучного інтелекту на благо всього людства". Компанію запускали як альтернативу закритим ШІ-дослідженням великих корпорацій, а серед співзасновників були Ілон Маск, Сем Альтман та Грег Брокман.

Втім, із розвитком ШІ стало очевидно, що створення передових моделей вимагає колосальних ресурсів. Уже у 2019 році OpenAI створила окрему структуру з так званою "обмеженою прибутковістю" – capped-profit. Це дозволило залучати інвестиції та пропонувати співробітникам частки у компанії, зберігаючи формальний контроль за некомерційною організацією.

Пізніше Microsoft інвестувала в OpenAI 1 мільярд доларів, а згодом сума вкладень зросла до приблизно 13 мільярдів доларів. Саме це партнерство забезпечило компанії доступ до величезних обчислювальних потужностей Azure та дозволило масштабувати ChatGPT і GPT-моделі.

У OpenAI неодноразово пояснювали, що без переходу до комерційної моделі компанія просто не змогла б конкурувати з Google, Meta чи Anthropic у гонці за ШЗІ (AGI) – штучним загальним інтелектом. У компанії наголошували, що навіть після реструктуризації місія "ШІ на благо людства" формально залишилася незмінною. Саме ця трансформація й стала основою конфлікту між Маском та OpenAI.

Що означає цей вердикт для майбутнього OpenAI та ринку ШІ?

Перемога OpenAI у суді фактично прибирає одну з найбільших юридичних загроз для компанії. Позов Маска міг не лише заблокувати подальшу реструктуризацію OpenAI, а й поставити під сумнів її перехід до комерційної моделі, підтверджує The Guardian.

Для OpenAI рішення у цій справі, на мою думку, може стати важливим кроком на шляху до подальшого залучення інвестицій та потенційного IPO. Аналітики також схильні вважати, що це позитивний сигнал, оскільки суд фактично не став оцінювати моральний бік трансформації OpenAI, зосередившись саме на строках подання позову.

Водночас справа продемонструвала, наскільки агресивною стала конкуренція на ШІ-ринку. OpenAI прямо звинуватила Маска у спробі зашкодити конкуренту власного стартапу xAI, але Маск, схоже, навіть після рішення суду не полишає спроб протистояти компанії, на що звертає увагу Business Insider.

На цьому тлі судовий процес став не лише юридичним конфліктом, а й частиною боротьби за контроль над майбутнім генеративного ШІ.

Для індустрії загалом це ще й прецедент щодо того, як ШІ-компанії можуть балансувати між ідеєю "суспільної користі" та необхідністю працювати як технологічний бізнес із постійно зростаючими мільярдними витратами на інфраструктуру, чипи й дата-центри.