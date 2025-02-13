Астронавти Starliner, які застрягли на МКС, нарешті отримали дату повернення додому

Суні Вільямс і Бутч Вілмор перебувають на МКС уже 8 місяців, хоча їхня місія повинна була тривати лише 8 днів. Після тривалих пошуків рішення NASA нарешті зорієнтувалось, як відправити їх додому, і це станеться навіть раніше, ніж спочатку припускали.

Коли астронавти будуть на Землі

NASA випустило оголошення, в якому повідомило, що двоє астронавтів, які вирушили на Міжнародну космічну станцію на кораблі Boeing Starliner, повернуться додому на космічному кораблі Dragon компанії SpaceX. Очікується, що це відбудеться 12 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Згідно з анонсом, капсула Dragon спочатку доставить на МКС чотирьох нових членів екіпажу, у тому числі астронавтку Енн Макклейн, яка обійме посаду командувачки станції, Ніколь Айерс, яка керуватиме космічним кораблем, а також астронавта японського космічного агентства JAXA Такуя Оніші. Макклейн і Оніші летять у космос уже вдруге.

Після того, як вони доберуться до місця призначення, Бутч Вілмор і Суні Вільямс займуть їхні місця на борту Dragon і спустяться в капсулі на планету разом з екіпажем дев'ятої місії.

Спочатку планувалося, що Вільямс і Вілмор проведуть у космосі близько тижня, але проблеми з двигуном і гелієвою системою їхнього корабля Boeing Starliner змусили NASA повернути капсулу на Землю порожньою. Що цікаво, перед цим вона цілих три місяці проходила ремонт після виявлених несправностей, але інженери так і не змогли усунути проблеми. Зрештою, капсула приземлилася в Нью-Мексико 7 вересня 2024 року, але в процесі посадки у неї виникли нові проблеми, зокрема інші несправності двигуна. Тому NASA не помилилося, коли залишило астронавтів на орбіті.

Обоє астронавтів максимально використали свій час на орбіті. Наприклад, нещодавно Суні Вільямс побила рекорд серед жінок за найбільшу кількість годин, проведених сумарно у відкритому космосі за весь час.

У грудні 2024 року NASA оголосило, що Вільямс і Вілмор повернуться на новоствореній капсулі SpaceX Dragon не раніше кінця березня 2025 року. Але тепер астронавти та решта членів екіпажу 9 повернуться додому трохи раніше середини місяця на старій капсулі, яка раніше вже літала до МКС.