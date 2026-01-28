Нова сонячна обсерваторія вийшла на постійну орбіту, щоб виконати надважливу місію

Супутник SOLAR-1 досяг орбітальної позиції в точці Лагранжа L1, розташованій приблизно за 1,6 мільйона кілометрів від Землі. Це перший американський космічний апарат, створений спеціально для безперервного відстеження космічної погоди в режимі реального часу. Він допомагатиме захищати критичну інфраструктуру від сонячних штормів.

Що робитиме супутник SOLAR-1?

Супутник SOLAR-1 здійснив останній запуск двигунів і зайняв фінальну орбітальну позицію в одній з точок Лагранжа 23 січня 2026 року. Ця унікальна позиція знаходиться на відстані близько 1,6 мільйона кілометрів від нашої планети і дозволяє космічному апарату безперервно стежити за Сонцем та космічною погодою ще до того, як вона досягне Землі, пише NOAA.

Місія, котра раніше мала назву SWFO-L1, а 27 січня була перейменована на SOLAR-1, стартувала 24 вересня 2025 року з космічного центру Кеннеді у Флориді на ракеті SpaceX Falcon 9. SOLAR-1 супроводжували дві дослідницькі місії NASA – зонд Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) та обсерваторія Carruthers Geocorona Observatory.



SWFO-L1 був запущений 24 вересня 2025 року на борту ракети SpaceX Falcon 9 / Фото NOAA/NASA/SpaceX

Обсерваторія обладнана чотирма основними інструментами:

Сенсором сонячного вітру (SWiPS).

Детектором супратермальних іонів (STIS).

Магнітометром (MAG).

Компактним коронографом (CCOR).

Ці прилади збиратимуть дані про сонячний вітер, термальну плазму, магнітне поле та викиди корональної маси в режимі реального часу.

Директор Офісу спостережень за космічною погодою NOAA Грег Марлоу зазначив, що SOLAR-1 є першим американським супутником, розробленим виключно для постійних оперативних спостережень за космічною погодою, що є серйозним кроком уперед у захисті від сонячних штормів, цитує SpaceNews.

Обсерваторія безперервно передаватиме дані на Землю без перерв і перешкод:

Зображення викидів корональної маси з коронографа надходитимуть до фахівців Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) протягом 30 хвилин після отримання їх супутником. Це значно швидше порівняно з іншими дослідницькими апаратами – наприклад, коронограф обсерваторії SOHO може передавати знімки протягом восьми годин.

Дані від інших інструментів SOLAR-1 надходитимуть протягом п'яти хвилин.



SOLAR-1 перебуває у точці Лагранжа L1, де сили тяжіння Землі та Сонця взаємно компенсують одна одну, дозволяючи космічним апаратам лишатися в стабільному положенні нескінченно довго й не потребувати корегування орбіти / Фото NOAA

Шон Дал, координатор служби SWPC, наголосив, що SOLAR-1 стане вражаючим новим інструментом для моніторингу та прогнозування космічної погоди не лише для США, а й для всього світу, адже космічна погода є глобальною проблемою. За його словами, від подій космічної погоди можуть постраждати всі – від фермерів у полі до операторів критичних систем і навіть солдатів у бою.

Прощаємось зі старожилами

SOLAR-1 замінить застарілі супутники, які працюють понад запланований термін служби та мають обмежені ресурси. Серед них:

Обсерваторія SOHO, запущена 1995 року спільно Європейським космічним агентством та NASA.

Зонд ACE 1997 року.

Обсерваторія DSCOVR 2015 року.

Така зміна покоління забезпечить безперервність спостережень у точці Лагранжа L1.

Проблеми космічної погоди

Космічна погода може суттєво впливати на повсякденне життя людей. Геомагнітні бурі спричиняють зміни в магнітосфері та іоносфері Землі, що може пошкоджувати енергетичні об'єкти, порушувати комунікації та завдавати шкоди супутникам і астронавтам.

Вчасні спостереження дозволяють попереджати збої GPS та комунікацій, які впливають на морський, авіаційний та сільськогосподарський сектори. Також вони інформують авіакомпанії та астронавтів про небезпечні радіаційні умови, дають змогу відключати елементи енергомережі та переводити супутники в безпечний режим.

Коли супутник повноцінно запрацює?

Після комплексної перевірки та валідації інструментів очікується, що SOLAR-1 почне оперативну службу навесні 2026 року. Слідом за цією обсерваторією має бути запущений SOLAR-2 та інші місії в рамках програми Space Weather Next, яка забезпечить безперервність і розширить можливості спостережень у 2030-х роках.